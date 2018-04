Telo reúne com gerencia do Basa em Parintins

O vereador Telo Pinto (PSDB), juntamente com os vereadores Marcos da Luz (PRB) e Tião Teixeira (PTB), participou de reunião com o gerente do Banco da Amazônia (BASA) em Parintins Onielson Martins.

Entre os assuntos em pauta, tratou sobre a lei de renegociação de dívidas, tema abordado pelo edil na tribuna, no dia 13 de Março, e que já ocasionou a procura de pessoas que tem débito para negociação.

Outro ponto debatido no encontro foi a proposta do Ver. Tião Teixeira da realização de Audiência Pública na Casa Legislativa para esclerecer detalhes sobre a Lei. “A ideia é convocar agricultores, pequenos produtores, chamar órgãos que elaboram projetos técnicos, para demonstrar tudo o que tem relacionado a lei das negociações, assim como também os novos investimentos que o Basa dispõe para ser investido no setor primário do nosso município”, informou o parlamentar.

Assessoria Parlamentar