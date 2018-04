Telo Pinto relata agenda na capital e destaca conquistas para Parintins

Na sessão dessa segunda-feira (16), o vereador Telo Pinto (PSDB) expôs sua agenda na capital Estado, bem como a do chefe do Poder Executivo, prefeito Bi Garcia. Telo informou que, quarta-feira (18), será realizada em Manaus a licitação para o recapeamento em Parintins. A obra, orçada no valor de 20 milhões, será executada pelo governo estadual. Anunciou também que a questão do tapa buracos está em processo de empenho.

O parlamentar falou sobre a emenda do senador Eduardo Braga para continuação da obra do Ginásio Poliesportivo e a conquista de emenda no valor de 590 mil pelo deputado federal Alfredo Nascimento para aquisição de ar condicionados em escolas não climatizadas e para a substituição nas quais necessitam de troca.

Telo divulgou que Parintins poderá ganhar um sistema de rádio para beneficiar a comunicação do tráfego aéreo e também a liberação do Aeroporto Júlio Belém até final do ano de 2018. Parabenizou o trabalho em equipe, coordenado pelo do administrador Jean Jorge e prefeito Bi Garcia, porque antes a liberação era apenas trimestral.

O edil destacou sua participação na solenidade de entrega do Sistema Salta-Z, na sexta-feira (13), juntamente com vereador Tião Teixeira (PTB) e o prefeito Bi Garcia. A tecnologia de tratamento da água para torná-la potável ao consumo humano é solicitação do vereador Telo, principalmente para área de várzea. Inicialmente, serão disponibilizados quatro sistemas, porém o prefeito já requereu mais 10 unidades para atender a demanda no município.

Texto e Fotos: Clely Ferreira

Assessoria Parlamentar

Afonso Caburi frisa conquista das famílias da comunidade São Sebastião do Boto

O vereador Afonso Caburi (PTB) frisou acompanhar o Prefeito Bi Garcia (PSDB) durante visita na comunidade São Sebastião do Boto com a finalidade de conhecer e definir a área em que será construída a nova escola na localidade rural. De acordo com Afonso, a comunidade foi escolhida para ser a sede de um projeto piloto que se tornará um marco na educação no campo na zona rural da área de várzea, com a moderna Escola Municipal Washington Luiz Teixeira. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 16 de abril.

O parlamentar falou que a comunidade São Sebastião do Boto clama por melhor sistema de água e clama por melhor educação. Contudo, disse ele, esse é um projeto fantástico e que beneficiará a demanda dos alunos desta região, isso porque a Escola Municipal Washington Luiz Teixeira será reconstruída com três salas de aula climatizadas e demais dependências.

O vereador Afonso Rocha também demonstrou satisfação pelo retorno do policiamento ao Distrito do Caburi. Afirmou ter sido uma luta árdua, mas que garantirá maior segurança às famílias desta região. Assim, agradeceu a iniciativa do Comandante do Batalhão Tupinambarana, Tenente Coronel Luiz Alberto Passos Navarro.

Texto e Fotos: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Bertoldo Pontes ressalta visitar comunidade rural Santo Antônio do Arauá

O vereador Bertoldo Pontes (PSL), na sessão ordinária desta segunda-feira, 16 de abril, ressaltou visitar nesse final de semana a comunidade rural Santo Antônio do Arauá, no Rio Mamurú. O parlamentar dialogou com as famílias da região e identificou as demandas coletivas.

Dessa forma, solicitou da Eletrobrás Amazonas Energia, por meio de Requerimento, a visita de um técnico do Programa Luz Para Todos para executar a manutenção da rede elétrica dessa região. Segundo Bertoldo, a energia nesta comunidade está fraca, pois apenas 90 volts, dos 110 volts, estão sendo aplicados no fornecimento.

Na oportunidade, o vereador Bertoldo Pontes destacou a Festa em honra a Santo Expedito, a qual será realizada nos dias 21 e 22 de abril. A festa acontece anualmente na Fazenda Boa Esperança no Caburi, sendo considerada uma das mais bonitas festas do interior de Parintins.

Texto e Fotos: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Beto Farias enaltece liberação do Aeroporto Júlio Belém para voos diurnos

O vereador Beto Farias (PODEMOS), Presidente da Câmara em Exercício, enalteceu a informação de liberação do Aeroporto Júlio Belém para voos diurnos e noturnos no período de oito meses por parte da ANAC. Para Beto, essa é uma grande conquista do Poder Executivo, do parlamento municipal e da sociedade em geral. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 16 de abril.

Com isso, o parlamentar parabenizou o empenho e responsabilidade dos mais de 25 funcionários do Aeroporto Municipal. Mas também falou da necessidade de redução dos preços das passagens aéreas. Pois, frisou Beto, é inadmissível pagar absurdos em passagens aéreas no trecho Parintins/Manaus e Manaus/Parintins.

O Presidente da Câmara em Exercício também falou sobre o relatório circunstanciado das atividades implementadas pela Prefeitura Municipal de Parintins referente ao ano de 2017. Disse que os vereadores analisarão minuciosamente este documento.

Por fim, apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Obras a limpeza da Rua Edilce Baranda, no Bairro Santa Clara. Assim como pediu os serviços de capina e limpeza em todas as ruas do bairro Santa Clara.

Texto e Fotos: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Cabo Linhares destaca pagamento do transporte escolar do Estado

O vereador Cabo Linhares (Patriota), na sessão ordinária desta segunda-feira, 16 de abril, destacou na tribuna da Câmara o pagamento do transporte escolar do estado, que iniciou na sexta-feira passada. Linhares esteve reunido com o responsável da empresa em Parintins, que confirmou o pagamento aos transportadores que estavam com seus vencimentos atrasados há meses.

Linhares repudiou o aumento que o governador do Amazonas, Amazonino Mendes, concedeu aos secretários do seu governo, aumentando 100% seus salários. Segundo o parlamentar, o governador disse na sua justificativa que o aumento concedido aos secretários foi para eles não roubarem os cofres públicos. Enquanto os professores tiveram que fazer greve para receber o aumento salarial, prejudicando os alunos que ficaram mais de 20 dias sem aula.

“Os profissionais da educação que lutam dia a dia para educar os nossos filhos, para termos uma sociedade melhor, irão receber um aumento de 27%, e o pagamento será parcelado. O governo ainda não enviou o documento para Assembleia Legislativa do Amazonas, confirmando a data base dos policiais militares que está atrasado há mais de três anos, só concedeu as promoções”, disse o vereador.

O parlamentar convidou os vereadores, as autoridades civis e militares e a população em geral para participarem da Sessão Especial em homenagem aos 181 anos da Polícia Militar do Amazonas, em especial ao 11º Batalhão da Polícia Militar de Parintins e os policiais militares da reserva, que acontecerá na sexta-feira, 20 de abril, no Plenário Raimundo Almada. “É o reconhecimento do Poder Legislativo com esses guerreiros, que todos os dias deixam suas famílias para trabalhar, mantendo a ordem e combatendo a criminalidade em nossa cidade, destacou Linhares”, frisou.

Texto: Lúcio Costa

Assessoria Parlamentar

Fotos: Mayara Carneiro

Vereador Marcos da Luz requer relatório circunstanciado de ações da Prefeitura

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 16 de abril, o vereador Marcos da Luz (PRB) apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e da Coordenadoria de Arrecadação, o relatório circunstanciado das ações desenvolvidas por ambas secretarias. A documentação diz respeito ao processo de renúncia fiscal em 2017 e os resultados alcançados.

“Todos aqueles que se interessarem podem se dirigir ou à Prefeitura ou à Câmara e manusear esses documentos; tomar conhecimento da realidade que passa o município de Parintins; analisar cada ponto desta execução financeira. Nós estamos fazendo a nossa parte e eu chamo a atenção dos nobres pares que façam ainda uma revisão nesses documentos, que observem determinadas circunstâncias que estão me preocupando e me colocam a começar um trabalho para planejarmos a execução e a prestação de contas. É uma execução do orçamento e este precisa ser bem trabalhado”, afirmou.

De acordo com Marcos, a Casa Legislativa faz organização financeira, daí a importância dos parlamentares estarem atentos aos recursos dotados para aplicação no interior do município de Parintins. “Precisamos ao longo deste ano trabalhar essa perspectiva para contribuir com o Executivo Municipal e fazer alcançar o desenvolvimento das nossas comunidades rurais”, frisou Marcos.

Texto e Fotos: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Vereadora Nêga clama por serviços de melhorias nas Ruas do bairro Itaúna II

Em pronunciamento na sessão ordinária deste dia 16 de abril, a vereadora Maria Alencar (PSD) apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a construção de uma cozinha externa na Escola Municipal Charles Garcia. A parlamentar disse que no dia 11 de abril participou da programação de aniversário do educandário e observou a necessidade do pedido feito para maior segurança de todos.

Nêga também requereu da Secretaria Municipal de Obras, por meio de três Requerimentos, os serviços de melhorias nas Ruas Professor Mário Jorge Cabral de Melo, Padre Francisco lupino e Romualdo Correa, ambas no bairro Itaúna II. Todas as proposituras apresentadas foram aprovadas por unanimidade nesta sessão.

Sobre os cursos Cuidador de Idoso; Frentista de Posto de Gasolina; Fundamentos do Jornalismo; Agente de Portarias de Clínicas e Hospitais; Bar tender – Barman; Decoração de Festas; Garçom Profissional; Eletrônica Básica; Customização de Roupas, Mecânica Automotiva e NR 35 Trabalho em Altura, a parlamentar informou que nesta tarde estará realizando inscrições no bairro Nazaré, na terça-feira (17) no bairro Santa Clara e na quarta-feira (18) na Associação do Bairro Itaúna II.

“Nunca estive tão satisfeita e preocupada. Satisfeita com a presença em massa da população com os cursos que trouxe para a Escola Legislativa. Mas preocupada com o desemprego e a falta de oportunidade que assola o município de Parintins e todo o Brasil. O povo está com fome de comida, mas a maior fome é de oportunidade, é fome de Concurso Público”, afirmou.

Texto e Fotos: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Renei Mocambo pede justiça aos atos do representante da empresa E.G. Norte em Parintins

O vereador Renei Mocambo (PR) reiterou a necessidade da justiça se manifestar com relação aos atos do representante em Parintins da empresa E.G. NorteConstrução de Edifícios Ltda., vencedora de licitação para a construção de 17 espaços educativos padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 16 de abril.

“Esse representante ficou conhecido como ‘Beto do pino’, pois por onde passou foi dando calote. E a empresa dele foi a campeã em abandonar obras em Parintins. Olha que o caboclo gosta de herança, mas essa herança que o ‘Cãobrás’ deixou para a administração atual ninguém quer e ninguém gosta de lembrar”, afirmou.

Segundo Renei, em visita a comunidade Santo Antônio do Arauá verificou que os trabalhadores da obra nesta localidade abandonaram o serviço por falta de pagamento da empresa E.G. Norte. Disse que o representante da empresa não paga os funcionários e prejudica as obras para beneficiar os parintinenses.

“Segundo os relatos dos moradores, alguns funcionários venderam os materiais da obra porque não tinham dinheiro para trazer para suas famílias. Não foi diferente com o material lá do Mocambódromo, pois essa mesma empresa ficou responsável pela reforma do logradouro e não pagou os funcionários”, afirmou.

Em aparte, o vereador Telo Pinto (PSDB) indicou ao vereador Renei Mocambo a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para averiguar essa situação.

Texto e Fotos: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Tião Teixeira enfatiza projetos para educação e água do Boto

Construção de moderna Escola Municipal Washington Luiz, em estrutura de alvenaria, e implantação de uma unidade da Solução Alternativa, Coletiva, Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano (Salta-Z), na comunidade São Sebastião da Boca do Boto, área de várzea do município de Parintins. Os dois projetos importantes para a comunidade de origem do vereador Tião Teixeira (PTB) foram pautas de pronunciamento na sessão da Câmara Municipal de Parintins, nesta segunda-feira, 16 de abril.

De acordo com o parlamentar, que nasceu e tem família na localidade rural, São Sebastião do Boto foi escolhida pelo prefeito, Frank Bi Garcia, e vice-prefeito, Tony Medeiros, para receber uma nova escola, com três salas de aula climatizadas e demais cômodos, sobre uma gigantesca estrutura de concreto, em sistema de pilotis e laje. Tião Teixeira informou que o projeto pioneiro começou a se concretizar com a visita do gestor municipal para verificar e definir área propícia para execução do projeto na comunidade, no dia 12 de abril.

Em um discurso emocionado, Tião Teixeira ressaltou que além da infraestrutura moderna da escola do Boto, considerada ‘a menina dos olhos da administração municipal’, o plano do governo é implantar um projeto piloto de educação do campo, com ênfase à qualidade do ensino vocacionado com a realidade local, para ser um marco na zona rural, área de várzea. O vereador alertou para que o mega projeto de engenharia seja feito distante da margem do rio Amazonas, em virtude do processo constante de erosão, evidenciado pelo fenômeno de “terras caídas”.

Tecnologia Salta-Z

Conforme o parlamentar, além da novidade na área da educação, ainda neste ano, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em parceria com a Prefeitura Municipal de Parintins, implanta uma unidade da tecnologia Salta-Z, na ‘Boca do Boto’, com estação de tratamento de água do rio Amazonas e caixa d’água de cinco mil litros, para reduzir os problemas de saúde das famílias. Tião Teixeira afirmou que, junto com o vereador Telo Pinto, acompanhou o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, no recebimento de quatro unidades da tecnologia Salta-Z, entregues pela Funasa, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, no dia 13 de abril.

O vereador comunicou que essas primeiras unidades recebidas pelo município de Parintins são para as comunidades São Sebastião do Boto, Divino Espírito Santo – Paraná do Meio, Menino Deus – Itaboraí e Menino Deus – Paraná de Parintins. Segundo Tião Teixeira, o vereador Telo Pinto (PSDB) é o autor da propositura para a adesão da Prefeitura Municipal de Parintins ao projeto Salta-Z da Funasa, que permite o tratamento adequado da água do rio Amazonas e afluentes consumida nas comunidades da área de várzea, assim como beneficiar as populações ribeirinhas na questão de saúde.

PEC Setor Primário

Tião Teixeira fez um balanço da agenda de compromissos em Manaus, na qual, juntamente com Telo Pinto, discutiu com o deputado estadual Sidney Leite investimentos para setor primário do município de Parintins, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no dia 12 de abril. O vereador disse que, durante o encontro político, o deputado estadual falou da importância da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), votada e aprovada no dia 21 de março, para investimentos no setor primário do interior do Amazonas. A PEC, de autoria de Sidney Leite, aumentou de R$ 96,198 milhões (0,69%) para R$ 346,985 milhões (3%) da receita liquida do Estado.

Texto: Gerlean Brasil

Assessoria Parlamentar

Vanessa pede inclusão do Dia Internacional da Síndrome de Down no calendário de eventos de Parintins

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 16 de abril, a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) obteve aprovação em Projeto de Lei que institui no calendário do município de Parintins o Dia Internacional da Síndrome de Down. Ao tratar sobre ações da Secretaria de Obras, a parlamentar apresentou demandas dos moradores do Bairro da União.

Celebrado no dia 21 de março, o Dia Internacional da Síndrome de Down tem como objetivo aumentar a visibilidade social das pessoas com Down. Tendo em vista a proposta, a vereadora Vanessa solicitou, por meio de Projeto de Lei, que o Poder Executivo inclua a programação no calendário de eventos do município.

“Mais do que tecer reflexões sobre os direitos das crianças, bem como tratar dos desafios da educação inclusiva na sociedade parintinense, nossa intenção é promover um evento festivo. Para isso, justifico a importância de um momento recreativo realizado no dia 21 de março, na Cidade da Criança Pichita Cohen, a fim de comemorar a data alusiva”, defendeu.

Sobre as obras de melhoria na infraestrutura da cidade de Parintins, a parlamentar reiterou os investimentos para esta finalidade. Na ocasião, apresentou Requerimento com as demandas dos moradores do Bairro da União. Dessa forma, pediu que a Secretaria de Obras realize serviços de recapeamento na Avenida Penetração, especialmente nas proximidades da Igreja Sagrada Família.

No mês de abril, quando lembramos os 90 anos do primeiro voto de uma mulher no Brasil, Vanessa fez referência ao acontecimento histórico. “Enquanto mulher e representante direta da população, me orgulho em fazer parte dessa história e ressalto nossa luta por mais espaços no ambiente social e político do nosso país”, disse.

Texto: Karine Nunes

Assessoria Parlamentar