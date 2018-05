Telo Pinto parabeniza ações e investimentos em Parintins

Esporte, Ações Sociais e Infraestrutura foram destaques do discurso do vereador Telo Pinto (PSDB) na sessão ordinária dessa segunda-feira (21). O vereador congratulou os órgãos envolvidos nos Jogos Escolares do Município de Parintins, que encerrou dia 18 com entrega de medalhas aos vencedores, e anunciou a realização dos Jogos Escolares do Amazonas, que iniciam dia 24, com uma grande abertura, e será sediado em Parintins.

O parlamentar pontuou ações da Semasth, como mesa redonda e caminhada pelo Dia Nacional do Enfrentamento à Vilência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Telo enalteceu o programa Kits Bebês, o qual realizou mais uma entrega no auditório do Centro do Idoso Pastor Lessa, na sexta-feira (18). “Não é só uma entrega, é um trabalho com as consultas e acompanhamento para o bem estar da saúde da mãe e do bebê até a hora do parto”, destacou.

Envaidecido, divulgou a instalação do escritório da Afeam no PAC Parintins, solicitada por ele, e a vinda do órgão, no dia 08 de junho para liberação de mais 480 mil em microcréditos e para anunciar o programa Renda Certa em Parintins.

Como líder do governo, anunciou investimentos. Exemplificou os trabalhos iniciados na Agrovila do Mocambo, comunicou a liberação de emendas impositivas, na ordem de mais de 12 milhões, e deu destaque ao recapeamento na cidade com a chegada de maquinário e parte do asfalto.

“Não é operação Tapa Buraco, é asfaltamento de fato. São mais de 40Km de asfalto que serão distribuídos nas ruas de Parintins. É um grande investimento do governo do Estado, fruto do trabalho do prefeito, junto ao Estado em busca de Convênio e que traz emprego e renda com a valorização de mão de obra local”, frisou.

Telo parabenizou o prefeito por todos os investimentos e declarou seu orgulho em fazer parte deste governo que tem comprometimento e preocupação com o bem estar da população.

#VereadorTeloPinto

Foto e Texto: Clely Ferreira