Telo Pinto é o novo diretor de arena do Boi Garantido para o Festival de 2018

O Presidente do Garantido Fábio Cardoso apresentou oficialmente na tarde de segunda feira, 14, o novo diretor de arena do Bumbá para o Festival 2018. Telo Pinto aceitou o convite formulado por Fábio e pelo vice-presidente Messias Albuquerque. Telo fez parte da primeira formação da comissão de artes em 1999, integrando vários setores do Garantido até chegar à presidência por dois mandatos.

Segundo o presidente, o Garantido tem buscado a união em várias frentes de sua gestão. “Nosso objetivo é vencer o verdadeiro adversário que temos que é o contrário. Telo traz uma vasta experiência dentro do Boi. Sabemos o quanto ele pode colaborar com esse grandioso projeto”, disse Fábio.

O diretor de arena Telo Pinto agradeceu o convite de Fábio Cardoso que mostra humildade e vontade de realmente unir o garantido. “Um boi forte e vitorioso se constrói assim. Estou feliz e muito motivado. Não venho pela metade. Venho inteiro para ajudar o Garantido a ser campeão em 2018”, explanou.

Para Edwan Oliveira, coordenador da Comissão de Artes, o convite de Fábio Cardoso e o aceite de Telo Pinto mostra o novo momento que vive o Garantido.

