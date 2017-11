Telo Pinto destaca regulamentação para estagiários na administração municipal

O vereador Telo Pinto (PSDB) destacou Indicação apresentada ontem à Prefeitura Municipal de Parintins no sentido de estabelecer por Decreto Municipal a regulamentação dos dispositivos da Lei nº 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes nas diversas áreas do Poder Público para alunos do Ensino Médio, Superior e Especial. De acordo com Telo Pinto, a cidade de Parintins se torna a cada ano um grande polo universitário e com isso a demanda por estágios cresce de tal forma que a necessidade de alocação desses estudantes para estágio está deficitária.

NOTICIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) evidenciou a recuperação de três ônibus do transporte escolar para atender a demanda dos alunos da rede municipal de ensino. Segundo ele, o Prefeito Bi Garcia (PSDB) trabalha incansavelmente para conquistar recursos e investimentos em prol ao desenvolvimento de Parintins. Assim, Maildson Fonseca lamentou o descaso da administração passada com o patrimônio público, pois esses ônibus estavam sucateados e abandonados.

O vereador Tião Teixeira (PTB) apresentou Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Saúde a intensificação de ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), durante a campanha Novembro Azul, com iluminação dos prédios públicos e monumentos importantes de Parintins. Tião Teixeira indicou a realização de diversas ações de conscientização voltadas para o público masculino, como: consultas médicas, testes de glicemia, exames de PSA e testes rápidos de livre demanda, além de palestras sobre saúde do homem nas UBS.

O vereador Afonso Caburi (PTB) apresentou Requerimento no sentido de solicitar da Prefeitura Municipal de Parintins a construção da Rampa do Porto do Caburi. O parlamentar explicou que a ausência de uma Rampa dificulta diariamente a entrada e retirada de produtos da localidade.

O vereador Cabo Linhares (PEN) ressaltou a necessidade do homem parintinense procurar as Unidades de Saúde para realizar o exame de próstata. Para Linhares, os homens devem estar preocupados com sua saúde e deixar o preconceito de lado no sentido de evitar o câncer.

O vereador Renei Mocambo (PR) enfatizou o retorno das obras da Rampa da Caçapava, por meio de trabalho paliativo para aguardar o Projeto do Muro de Arrimo. De acordo com Renei, os trabalhos retornaram nesta terça-feira e na quarta-feira acontecerá a concretagem da Rampa para melhorar o acesso dos parintinenses a essa área da cidade.

O vereador Beto Farias (PODEMOS) apresentou Moção de Aplausos e Parabenizações ao Advogado Juscelino Melo Manso e a Doutora Artemísia Pessoa Manso pelos 12 anos da Pró-Mater em Parintins e pela realização da II Corrida e Caminhada de comemoração dos serviços prestados ao município. Beto Farias também cobrou da Eletrobras Amazonas Energia a devida manutenção em seus equipamentos.

A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) evidenciou o movimento mundial “Novembro Azul”, contra o câncer de próstata. A parlamentar apresentou também Requerimentos referentes à inclusão da Comunidade Rural Limão do Meio no Programa Luz Para Todos e à viabilização de um projeto de urbanização e revitalização na Rua Romualdo Correa e Pe. Francisco Luppino, no Itaúna II.

Comunicação CMP