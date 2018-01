Teatro Amazonas recebe Boi Caprichoso para gravação do DVD 2018

Boi Caprichoso e Conselho de Arte preparam um grande espetáculo/Foto: Divulgação

O DVD Boi Caprichoso 2018 “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral” está na fase de pré-produção para ser gravado em diversos locais, entre eles o Teatro Amazonas, em Manaus, no dia 03 de março. A preparação para a gravação do produto audivisual do boi campeão do Festival Folclórico de Parintins 2017 já é executada pela diretoria do Caprichoso, com a definição da equipe de produção. O Boi Caprichoso anuncia que o Teatro Amazonas tem apenas 600 lugares e venda de entrada começa nesta semana.

De volta ao Boi Caprichoso para o DVD 2018, o diretor de espetáculo Márcio Braz, revela ser um processo muito gratificante retomar as atividades para preparar muitas surpresas ao torcedor e expectador, em um show dinâmico. “Preparamos um espetáculo alegre para toda a galera azul e branca. É uma honra fazer parte desse time e pensar o DVD nesse mês de janeiro. Temos certeza que o foco é o bicampeonato do Caprichoso”, avalia.

O teatrólogo Chico Cardoso, membro do Conselho de Arte, enaltece o comprometimento do presidente Babá Tupinambá em permitir ao torcedor e ao sócio um espetáculo de DVD inovador em 2018. O conselheiro adianta que o produto vai abordar não só a brincadeira de boi-bumbá, com as novas toadas, mas valoriza ambientes amazônicos e presenteia a torcida com a festa no curral Zeca Xibelão, no dia 21 de abril. “Podem esperar um trabalho exemplar, com a dedicação de toda a equipe DVD. A entrega do DVD pronto é prevista para a primeira quinzena de maio”, salienta Cardoso.

O presidente Babá Tupinambá assegura que o Caprichoso está unido, com pensamento de engrandecer cada vez mais o Festival Folclórico de Parintins e levar Brasil afora a cultura da Capital Nacional do Boi-Bumbá. “Planejamos o boi de arena, mas não podemos deixar de olhar para o aquecimento econômico de Parintins e do Amazonas. Precisamos da dedicação e empenho de todos os setores do boi para a concretização do projeto do DVD 2018. Os segmentos abraçaram essa causa e esse produto vai marcar nossas vidas. Prezamos pela qualidade e a união prevalece até a arena”, afirma o dirigente.

Para o vice-presidente, Jender Lobato, a união no Boi Caprichoso torna o bumbá forte, com o trabalho de profissionais abnegados no projeto do DVD “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”. “Já estou curioso para saber o resultado final desse trabalho, que tenho certeza, será marcante na história do Caprichoso. São muitas mãos nessa equipe muita empenhada. Gravar o DVD no Teatro Amazonas será um espetáculo fora parte e o Caprichoso trilha um caminho para lançar um produto de âmbito internacional para divulgar a Amazônia”, pontua.

Ficha técnica

A direção geral do DVD fica a cargo do presidente da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, o vice-presidente, Jender Lobato, e o coordenador do Conselho de Arte, Ericky Nakanome. A direção artística terá a frente os conselheiros de arte, Chico Cardoso, Jair Almeida e Zandonaide Bastos. Márcio Braz cuidará da direção de espetáculo.

Jender Lobato, Saullo Vianna, Délio Diniz e Zezinho Cardoso comandam a produção executiva. Na produção de campo entram Daniel Baima, Ednalda Sampaio e Irian Butel. Felipe Monteiro e Erick Beltrão coordenarão a direção de coreografias. Os responsáveis pela coordenação da galera são Neto Malta e Neto Abreu.

Valores dos ingressos

Plateia A/B/C R$ 150

Plateia de D a P R$ 120

Frisa – R$ 100

CAM 1- R$ 80

CAM 2- R$ 60

CAM 3 – R$ 50

Redação/correiodaamazonia.com