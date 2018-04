TCE considera Bi Garcia elegível

Através do Ofício n° 230/2018, o Departamento da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) comunicou o prefeito de Parintins, Bi Garcia, que seu nome foi retirado da listagem de gestores com contas julgadas irregulares pelo referido tribunal. O comunicado foi recebido pelos representantes jurídicos legais do prefeito na última sexta-feira (13).

A decisão em favor de Bi Garcia foi tomada na Nona Sessão Administrativa do Tribunal, realizada no dia 27 de março, onde deferiu-se o recurso ordinário n° 816/2018, interposto pela representação jurídica do prefeito.

O TCE-AM acatou o recurso em razão de o Processo 008/2007 não ter sido finalizado. “Os gestores com prestações de contas julgadas irregulares somente figurarão na listagem encaminhada à Justiça Eleitoral após o trânsito em julgado do Processo”, justifica o documento.

A decisão foi tomada por unanimidade pelos membros do colegiado do Tribunal Pleno durante a Sessão Administrativa.

Assessoria prefeito Bi Garcia