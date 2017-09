Susam convoca quase 600 aprovados em concurso público de 2014

Lista com nomes está disponível no Diário Oficial do Estado.

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) convoca 590 aprovados no concurso público de 2014. A lista com os nomes está no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (28). Dos nomeados, 537 atuarão em Manaus e 53 no interior do Amazonas. A demora de três anos para convocar os aprovados no concurso da Susam causou vários protestos em Manaus.

De acordo com a Susam, os aprovados serão nomeados em substitução a servidores temporários, o que não gerará aumento na folha de pagamento.

Foram convocados para atuar em Manaus 26 assistentes sociais, 13 enfermeiros, 18 farmacêuticos, oito farmacêuticos bioquímicos, oito fisioterapeutas, uma fonoaudióloga, 12 psicólogos, 17 técnicos (administração), dois técnicos de análise de sistemas, um técnico (bacharel da computação), um técnico (ciências contábeis), um técnico de engenharia elétrica, três técnicos de estatística, 13 auxiliares de saúde bucal, 328 agentes administrativos, 63 auxiliares de serviços gerais, dois copeiros e 20 motoristas.

