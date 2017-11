Sul-Americano: Parintinenses brilham na seleção brasileira de handebol infantil

No primeiro jogo, (terça-feira, 07) os brasileiros venceram os peruanos pelo placar de 41 a 19, com nove gols do central Rian Kayk e quatro gols do ala Cauã Barbosa. Na quarta-feira, 08, (segundo jogo), o Brasil ganhou do Uruguai por 28 a 18, com cinco gols do Rian e dois do Cauã. No terceiro jogo, quinta-feira ( 09), os nossos garotos venceram os donos da casa (Paraguai) de 40 a 25, com seis gols de Rian e cinco de Cauã. Nesta sexta-feira, 10, o Brasil encarou e venceu o Chile por 31 a 24, sendo seis gols do Rian e cinco do Cauã. Já classificado para a semifinal, o Brasil cumpre tabela na primeira fase no sábado, 11, enfrentando a poderosa seleção Argentina.