SPU faz entrega de termos de Autorização de Uso Sustentável em Parintins

O prefeito Bi Garcia presidiu a cerimônia

Apontar saídas para a produção rural, usar a criatividade e a disponibilidade para trabalhar em meio às dificuldades, mostrar que a agropecuária sustentável é a alternativa para a região Norte em tempos de crise garantiram a sete produtores rurais de Parintins os Certificados de Reconhecimento do Ministério da Integração Nacional que foram entregues em solenidade presidida hoje (24) pelo prefeito Bi Garcia no auditório do CETI Gláucio Gonçalves.

Agricultores como o senhor Edemir de Souza Teixeira, o Bibi Teixeira, tradicional com o plantio de cacau e outras culturas na comunidade do Boto, piscicultores como Pedro Paulo com a produção de peixes na Agrovila do Mocambo e pecuaristas como Walmir Azevedo da Agrovila do Caburi que trabalha a pecuária leiteira com sistema integrado agricultura e frutíferas tiveram suas propriedades reconhecidas como exemplos de que o setor primário quando fomentado promove o desenvolvimento e geração de renda.

É essa a tônica da administração do prefeito Bi Garcia que tem buscado as parcerias e os projetos para fortalecer a matriz econômica e a vocação natural da região que é o setor primário. Garcia é o principal incentivador das ações implementadas pela Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), na busca pela aprovação do projeto de Pesquisa e Inovações para Agropecuária e Agropecuária Sustentável do Ministério da Integração Nacional e Secretaria Nacional de Irrigação, que tem aporte de R$ 1.300.00,00.

O vice-prefeito Tony Medeiros participou da cerimonia

Foi a atuação da equipe técnica da Sempa nas três etapas de aplicação de questionários a produtores das áreas de várzea e terra firme que deu a gestão da Garcia o destaque junto ao Ministério, a certificação dos produtores e a possibilidade de aprovação do projeto.

“É uma honra receber esse certificado, estou muito satisfeito porque sempre trabalhei com seriedade, dando exemplo. Isso nos incentiva a trabalhar no campo que é o sustentáculo da cidade”, declarou Edemir Teixeira, da comunidade do Boto.

A parceria da Prefeitura com o Ministério da Integração Nacional é fundamental para as ações que estão sendo levadas ao o meio rural, principalmente com a difusão de tecnologias, assistência técnica de qualidade e irrigação e mecanização. O prefeito Bi Garcia disse que a sua administração está conquistando grandes investimentos para o setor primário e anunciou em breve a instalação de uma indústria de laticínios no município.

O secretario de produção e abastecimento, Edy Albuquerque

O secretário da Sempa Edy Albuquerque lembrou que Parintins é o único município do Amazonas que está concorrendo ao projeto do Ministério da Integração Nacional. Foram contemplados com os Certificados de Reconhecimento os produtores Edemir de Souza Teixeira – Comunidade do Boto; Pedro Paulo – agrovila do Mocambo; Valdemar Santarém de Souza – Paraná do Limão; Oscar Ribeiro Almeida – Costa da Águia; Walmir Azevedo – Agrovila do Caburi; Ivanir Ribeiro e esposa – Agrovila do Mocambo; Luis Carlos Barroso e Neusa Maria Barroso – Comunidade Nova Olinda, Vila Amazônia.

Em documento encaminhado ao prefeito Bi Garcia, que foi lido na solenidade, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho destaca a atuação da equipe técnica da Sempa que enfrentou obstáculos para aplicar questionários tanto na várzea como na terra firme, o que foi observado por meio dos pontos de GPS. “Sabemos que esse tipo de trabalho de campo em se tratar da região norte tem suas dificuldades, porém não são impossíveis quando se tem uma equipe excelente e se dispôs a estar nessa incrível missão e mostrar para o Brasil que Parintins é um lugar onde se produz e se pode viver e sobreviver do setor primário”, diz o documento do ministro.

