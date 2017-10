Solenidade de diplomação dos eleitos ocorrerá na próxima segunda-feira

A solenidade será dirigida pelo Presidente do TRE-AM, Desembargador Yedo Simões, e contará com a presença dos integrantes da Corte e de autoridades municipais, estaduais e federais (Foto: Sandro Pereira)

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas realizará, segunda-feira (2), às 17h, no Auditório Des. Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro (prédio anexo do Tribunal de Justiça), a Solenidade de Diplomação dos Eleitos na Eleição Suplementar de 2017.

A diplomação dos eleitos está prevista nos artigos 215 a 218 do Código Eleitoral e marca o encerramento do processo eleitoral. O diploma expedido pela Justiça Eleitoral atesta a vitória dos eleitos nas urnas, tornando-os aptos a tomar posse. Sem o documento, o eleito não pode assumir o cargo, nem exercer o mandato.

A solenidade será dirigida pelo Presidente do TRE-AM, Desembargador Yedo Simões, e contará com a presença dos integrantes da Corte e de autoridades municipais, estaduais e federais.

Imprensa

Os profissionais de comunicação não precisam de credenciamento para acessar as dependências do auditório, no entanto, devem portar o crachá oficial do veículo para o qual trabalham.

Da Redação/[email protected]