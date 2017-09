Sócios do Caprichoso aprovam contas de Baba Tupinambá, por unanimidade

Durante assembleia, foram apresentadas as receitas, contas pendentes e entrada de patrocínios futuros.

Parintins (AM) – Os sócios da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso aprovaram por unanimidade, em assembleia ordinária, a prestação de contas do primeiro ano de gestão do presidente Babá Tupinambá e do vice-presidente Jender Lobato, referente ao período de setembro de 2016 a julho de 2017. A assembleia aconteceu na noite desta quinta-feira, 14 de setembro, no Curral Zeca Xibelão, em Parintins.

Foi exposto pelo presidente a receita/patrocínios que entraram na associação no total de R$ 7.636.155,67 e as despesas, cujo o valor chega a R$ 9.218.722,22. Babá reforçou ainda que existem receitas futuras (Ministério da Cultura, emendas estaduais e federais), orçadas no valor de R$ 3.005.000,00, verba prevista para saldar as dívidas pendentes.

O presidente afirmou que pretende efetivar também os débitos existentes das administrações anteriores, mas foi enfático ao afirmar que o trabalho não será fácil e dependerá de negociações. Tupinambá também prestou informações sobre o material apreendido, adquirido na China.

Uma das medidas cumpridas na administração de Babá e Jender foi a campanha de pagamento de mensalidade do sócio, a qual totalizou a entrada de R$ 183.310,00 nas contas da associação. Outra receita positiva foi proveniente da Loja Oficial do Caprichoso Vitrine Azul, com a arrecadação de R$ 100.000,00.

Parecer do Conselho Fiscal

Extratos bancários, documentações, entre outros, foram alguns dos mecanismos adotados pelo Conselho Fiscal para a avaliação das contas da associação. Saullo Vianna, presidente do Conselho, sugeriu algumas recomendações, principalmente voltadas para o pagamento de mão de obra, como prioridade, e redução de despesas. Ele ainda parabenizou todos os esforços feito pela presidência para que o Caprichoso fosse campeão em 2017.

“Com essa mesma grandiosidade, com essa mesma união, vamos buscar o bicampeonato em 2018. Vamos reduzir as despesas, fazer as adequações necessárias e manter esse boi forte dentro e fora da arena”, afirmou Babá Tupinambá, após a aprovação da assembleia.

“Acredito que todos estão satisfeitos com o resgate que foi feito. Eu tenho certeza que, ao longo desse ano, tivemos muito mais acertos do que erros”, frisou o vice-presidente, Jender Lobato.

Assessoria de Imprensa Boi Caprichoso

Foto: Katiuscia Ferreira

Comentários

comentários