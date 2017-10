Sociedade Amigos da Marinha é inaugurada em Parintins e Tabatinga no Amazonas

Da esquerda para direita: Nelson Brelaz, o Vice-Almirante Hecht e o Diretor do CCSM, Contra-Almirante Rocha, durante a solenidade.

Com o objetivo de estreitar, ainda mais, os laços da população amazonense com a Marinha do Brasil, mais duas Sociedades Amigos da Marinha (SOAMAR) foram inauguradas neste mês de outubro na área do 9º Distrito Naval. Além da recém-criada SOAMAR Parintins, inaugurada no dia 20, foi realizada no dia 23 a cerimônia de inauguração da SOAMAR Tabatinga. No total, a região passa a contar com cinco SOAMAR: Manaus, Humaitá, Rondônia, Parintins e Tabatinga.

Parintins

A inauguração ocorreu com a posse de Nelson Brelaz Ferreira, que assumiu a presidência pioneira da SOAMAR em Parintins (AM). O evento contou com a presença do Comandante do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante Luís Antônio Rodrigues Hecht; o Diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha (CCSM), Contra-Almirante Flávio Augusto Viana Rocha; o Presidente da SOAMAR Brasil, Orson Antônio Féres Moraes Rego; o Presidente da SOAMAR Manaus, Sérgio Rodrigues Vianna; e a Diretora das Voluntárias Cisne Branco Seccional Manaus, Vania Mara Martins Hecht.

Na ocasião, o Vice-Almirante Hecht enalteceu a cidade de Parintins (AM), conhecida internacionalmente pelas festas dos bois “Caprichoso” e “Garantido” e parabenizou a iniciativa. “Fazemos votos de que as iniciativas da SOAMAR Parintins sejam exitosas e que cada vez mais amigos partilhem desse valoroso grupo”, disse.

A Agência Fluvial de Parintins realizou, também, as festividades alusivas ao dia do “Amigo da Marinha”, homenageando personalidades e instituições, que prestam relevantes serviços à Força Naval.

Tabatinga

Cerimônia de inauguração da SOAMAR realizada em Tabatinga (AM)

Tomou posse como presidente da SOAMAR Tabatinga Waldery Nobre de Mesquita. Médico, o novo presidente também é membro da Associação Brasileira de Perícias Médicas e Medicina Legal.

Participaram da Cerimônia de posse o prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy, Comandante do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante Hecht; o Diretor do CCSM, Contra-Almirante Rocha; o Presidente da SOAMAR Brasil, Orson Antônio Féres Moraes Rego; o Presidente da SOAMAR Manaus, Sérgio Rodrigues Vianna, além de autoridades militares e civis colombianas.

