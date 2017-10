“SOAMAR” SERÁ INSTALADA DIA 20 EM PARINTINS

A Sociedade Amigos da Marinha – SOAMAR, Instituição que congrega todos os cidadãos civis e Órgãos agraciados com a Medalha de Amigo da Marinha, e militares da Armada, ativos ou da reserva, será instalada em caráter definitivo no próximo dia 20 em Parintins.

Cerca de 25 pessoas agraciadas com a Medalha Amigo da Marinha estarão sendo convidados para a solenidade de instalação da SOAMAR, assim como os Bumbas Garantido e Caprichoso, visto que os dois Bois já foram agraciados com a comenda. O Capitão Marcelo Barrios, agente da Capitania dos Portos de Parintins, foi designado por seus superiores para comandar todos os preparativos.

Além de autoridades da Marinha sediadas em Manaus, e o Presidente da Soamar-Manaus, Sérgio Viana, devem estar presentes também um Almirante que vem direto de Brasília, e um General do Exército que deverá ser designado para estar presente, assim como o Presidente Nacional da Soamar-Brasil.

Barrios informou que até o final da semana deve estar com tudo pronto, inclusive com a lista de autoridades que estarão presentes e que de acordo com o organograma de trabalhos devem desembarcar em Parintins na sexta-feira, dia 20 às 17h no aeroporto Júlio Belém, em avião da Força Aérea Brasileira, para em seguida proceder a instalação da SOAMAR-PARINTINS.

Uma agenda para visitas a pontos turísticos de Parintins está sendo proposta, e visa mostrar um pouco da cidade as autoridades visitantes. Entre os pontos que devem ser visitados está às 8h visita ao Porto para entrega da Sala onde vai funcionar a Soamar-Parintins, às 9h visita a Cidade Garantido, onde terão a oportunidade de assistir a um mini show de bumba, às 10h visita ao Bumbodromo e às 11h visita ao Curral Zeca Chibelão e às 12h almoço no Amazon River Hotel. O retorno das autoridades acontecerá a partir de 16h.

