SOAMAR PARINTINS E AQUAVIÁRIOS ACERTAM PARCERIA

O presidente da SOAMAR PARINTINS, prof. Nelson Brelaz (foto: Carlos Frazão/JI)

Um encontro entre o presidente da Sociedade Amigos da Marinha de Parintins e o presidente do Sindicato dos Aquaviários, definiu alguns pontos de uma parceria que será efetivada entre as duas Entidades, com a finalidade de dar aos aquaviários melhor atendimento.

Marcinei Silva, presidente dos aquaviários aguarda para o próximo dia 26 o encontro que terá com dirigentes do Sindicais de Manaus, e o Capitão José Carlos de Sá, agente da Capitania dos Portos de Parintins, para discutir uma pauta que está sendo elaborada.

Nelson Brelaz, presidente da SOAMAR Parintins, colocou à disposição do Sindicato a estrutura da Soamar como forma de colaborar com os trabalhadores aquaviários.

Na reunião dos sindicalistas que vai acontecer no dia 26, deverá estar em pauta a realização de cursos de espacialização para que os trabalhadores possam se aperfeiçoar no dia a dia do seu trabalho.

Um grupo de aquaviários de Nhamundá e pessoas interessadas em se profissionalizar nas atividades da Marinha Mercante, manifestou o desejo de poder participar dos cursos que serão oferecidos pela marinha do Brasil.

“Ainda que tenhamos que pagar pelo curso, nos interessa muito, porque se trata de melhorar nosso trabalho, não somente na condução mercadorias, mas especialmente no trato com as pessoas que usam o transporte fluvial em nossa região”, disse Manoel Silva Marque, interessado participar dos cursos.

