Site anuncia ranking das melhores equipes do mundo e Flamengo aparece no top 10

O Flamengo está em 9º lugar no ranking (Alexandre Brum / Agência O Dia)

Entre os cariocas, o Vasco está em 97º, sendo considerado o pior da lista.

Estados Unidos – Apesar de não ter conquistado nenhum título de expressão nesta temporada e ter colecionado alguns fracassos, o Flamengo está entre as dez melhores equipes do mundo. Além do clube rubro-negro o Grêmio, que foi campeão da Copa Libertadores, também aparece na lista do site Club World Ranking.

De acordo com o site, o Real Madrid segue em primeiro lugar, tendo a melhor equipe do Mundo. Em 2017, o clube merengue conquistou o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões, a Supercopa da UEFA, a Supercopa da Espanha e o Mundial de Clubes.

Os dois clubes brasileiros que fazem parte do top 10 também se mantiveram em suas posições. Grêmio e Flamengo são o 4º e o 9º lugares, respectivamente. O campeão do Cameponato Brasileiro, Corinthians, e o campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro, aparecem em 39º e 49º respectivamente.

Outro time carioca que aparece no ranking é o Botafogo, que está na 17ª posição, na frente do poderoso Paris Saint-Germain que ocupa o 18º lugar. Fluminense e Vasco estão fora do top 50 mundial, em 93º e 97º respectivamente.

Confira o top 10 das melhores equipes do mundo, segundo o Club World Ranking:

1º Real Madrid (Espanha) – 17.696 pontos

2º Barcelona (Espanha) – 15.529 pontos

3º Atlético de Madrid (Espanha) – 13.383 pontos

4º Grêmio (Brasil) – 13.274 pontos

5º Manchester United (Inglaterra) – 12.159 pontos

6º Juventus (Itália) – 11.817 pontos

7º Bayern de Munique (Alemanha) – 11.753 pontos

8º River Plate (Argentina) – 11.306 pontos

9º Flamengo (Brasil) – 10.234 pontos

10º Manchester City (Inglaterra) – 9.876 pontos

O DIA/RJ