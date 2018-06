Há ruídos demais em você, escute a voz de Deus no profundo do seu ser. Há demasiadas preocupações na sua mente e peso demais no seu coração, escute Deus falando no profundo do seu ser. Permaneça em silêncio, sozinho, escutando no profundo do seu ser. Entre no seu aposento interior e escute. O Senhor está aqui e te chama e escute-o no mais profundo do seu ser.

Fique em silêncio frente ao Senhor. Esqueça as palavras, esqueça as lembranças, seus pedidos e projetos; olhe-o, escute-o sem que as vozes interiores lhe distraiam. Fique em paz frente a Ele, abandone n’Ele toda perturbação, todo cuidado, toda preocupação, esqueça tudo. Fique sem ataduras, livre dos seus desejos, pobre, vazio de tudo que não seja ELE. Fique sozinho, sem mais ninguém no seu coração, que nenhuma criatura se interponha entre seus olhares. Fique sem se queixar, sem estorvos, sem “hóspedes” estranhos, sem nada que não seja ELE. Fique íntegro, sem mais lembranças que não seja Deus, sem procurar nada, “sepultado” com ELE e NELE. Desaparecendo você para transformar-se em dom no seu Coração. Fique sem tristezas, nem ressentimentos, sem orgulho, nem falsa imagem de si mesmo. Fique na escuta da sua Palavra, Fazendo-se Palavra e Vontade DELE. Fique sem poder, sem privilégios, sem honrarias, sem ídolos, E consinta que Deus seja Deus. Fique em adoração tão profunda que nada posa alterar sua atenção, que nem aflições nem gozos quebrem este abandono . Fique em silêncio perante o Senhor, desapareça você e que só ELE esteja em você. Fique em silêncio perante o Senhor, Silencie, Abandona-te e descanse.

Irmã Maria Helena Teixeira

Colaboradora JI