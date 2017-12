Sidney Leite deixa posto de secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Amazonas

O político havia sido nomeado pelo governador Amazonino em outubro. Agora ele retorna à Assembleia Legislativa no próximo dia 6 de fevereiro (Foto: Arquivo A Crítica)

O deputado estadual Sidney Leite (PROS) deixou o posto de secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Amazonas nesta terça-feira (26). A informação foi confirmada pelo líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM), Dermilson Chagas (PEN). Sidney Leite foi nomeado por Amazonino no início de outubro.

O parlamentar, que estava licenciado, agora retorna à Casa Legislativa no próximo dia 6 de fevereiro – atualmente a ALE está de recesso. O deputado estadual Donmarques Mendonça (PSDB), que atuava como suplente, sairá da vaga.

“Ele saiu da Casa Civil e agora volta para a ALE-AM”, afirmou Dermilson Chagas. A reportagem tentou entrar em contato com o deputado Sidney Leite, mas não obteve retorno.

Nos bastidores, a informação é que Sidney Leite havia entregue uma carta comunicando a saída, na semana passada. Na ocasião, Amazonino Mendes (PDT) estava viajando para Nova Iorque, onde articulou parceria internacional na área de segurança pública.

Camila Pereira/acrítica.com