Sexólogo amazonense Mahmoud Baydoun é selecionado para o BBB 18

Novo ‘brother’ nasceu em Manaus e foi morar no Líbano aos 6 anos. Hoje ele reside em Rondônia, fala cinco idiomas e é formado em Psicologia

Manaus terá, pelo segundo ano consecutivo, um participante no Big Brother Brasil, reality show da TV Globo. O amazonense Mahmoud Baydoun, de 27 anos, foi um dos escolhidos para participar da edição 2018 do programa, que estreia na próxima segunda-feira (22).

Mahmoud nasceu em Manaus, mas foi para o Líbano com 6 anos de idade. Ele retornou ao País aos 19 anos e foi para Rondônia, onde cursou Psicologia. Hoje, segundo o site oficial do BBB 18, Mahmoud trabalha como sexólogo.

Segundo o site, Mahmoud é poliglota. Além de português, ele fala inglês, árabe, francês e espanhol.

No ano passado, a amazonense Vivian Amorim participou do programa e fez bonito, conquistando a segunda colocação do BBB 17, atrás apenas da gaúcha Emilly.

