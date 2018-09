Setor de imagem do Jofre Cohen recebe novos equipamentos e mamografia será retomada

Com aquisição de novos equipamentos, o Hospital Regional Jofre Cohen, em Parintins, voltará a oferecer mamografia e aumentará a qualidade dos exames de radiologia. Um digitalizador e impressora já estão no município por meio da parceria entre Prefeitura de Parintins e Governo do Estado do Amazonas no investimento aproximado de R$ 150 mil. A ação faz parte também do processo de regionalização da saúde, na parte de reestruturação das unidades.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, informou que os equipamentos foram montados e testados na semana que passou e que o município está no aguardo de funcionários da empresa vencedora da licitação para o repasse de informações sobre o manuseio do material. “Nossa expectativa é muito boa para muito em breve melhorarmos ainda mais os nossos atendimentos. Ano passado realizamos mais de 1.100 mamografias após recuperarmos o mamógrafo. Isso teve um impacto muito positivo no tratamento que as pacientes se submeteram. Agradecemos muito ao empenho do prefeito Bi Garcia que foi o grande articulador desse processo de regionalização e aquisição de novos equipamentos”, lembrou.

A diretora-geral do hospital Jofre Cohen, Maria Rosa Barbosa, comemora o investimento na medida que o município volta a atender a demanda importante de mamografias e passa a oferecer resultados mais precisos nos exames de imagem com maior tecnologia utilizada. “É um feito muito importante que mostra a responsabilidade da gestão do prefeito Bi Garcia com a população. Estamos muito satisfeitos por em breve poder utilizar esses novos equipamentos” afirmou.

Derguian Pantoja, técnico em radiologia do Hospital Jofre Cohen também destaca os vários benefícios dos novos e modernos equipamentos. Além da maior precisão nos resultados, o material não utiliza produtos químicos que podem ser danosos ao meio ambiente.

