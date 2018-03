Sete equipes na segunda fase da Copa Alvorada

Equipe do Fazenda Nogueira & Grupo Barreirinha um dos destaques da disputa 2018

Faltando duas rodadas para o término da primeira fase, as equipes masculinas:Atlético Nhamundá, Perebas Futsal, Atlético Mocambo, C. Ferreira Tá na Veia e Fazenda Nogueira, além do time das Santistas e Perebas Start no naipe feminino estão matematicamente classificadas para próxima fase da Copa Alvorada de Futsal que acontece nas terças e quintas-feiras no ginásio de esportes Elias Assayag.

A rodada de quinta-feira (08) foi emocionante com cinco grandes jogos, iniciando com dois empates no naipe feminino: Grêmio Flumeninas e Vitória Parintins em 2 a 2 e o clássico Santistas e Perebas Start que terminou 1 a 1.

A noite que teve o maior público dessa primeira fase, prosseguiu com as disputas do naipe masculino com um jogo decisivo pela chave D, que com três gols do jogador Jhonathan o Fazenda Nogueira & Grupo Barreirinha venceu o time de Terra Santa por 3 a 2, se garantindo na segunda fase da competição.

No segundo jogo desse naipe, pela chave A, o já classificado Atlético Nhamundá derrotou a Casa Sony pelo placar de 2 a 0.

Outro classificado na noite, foi o Perebas Futsal que goleou por 4 a 0 a equipe da Família Alviverde. A vitória do Perebas também definiu o Atlético Mocambo como o segundo classificado da chave B.

Classificação: Feminino

As classificadas, Santistas e Perebas Start lideram a tabela de classificação com 13 pontos, seguido do Grêmio Flumeninas com 04 pontos, após está o Camisa Dez com 03 pontos, Vitória Parintins com 02 pontos e Real Parintins na última colocação com 01 ponto. A última rodada desse naipe, define as outras duas equipes classificadas para a próxima fase.

Masculino:

Chave A

1 – Atlético Nhamundá: 09 pontos

2 – Sapolândia: 03 pontos

3 – Norte Clube B.:03 pontos

4 – Casa Sony: 0 ponto (desclassificado).

Chave B

1 – Perebas Futsal: 07 pontos (classificado)

2 – Atlético Mocambo: 04 pontos (classificado)

3 – Família Alviverde: 03 pontos (desclassificado)

4 – EMEC: 0 ponto (desclassificado)

Grupo C

1 – C.F. Tá na Veia: 06 pontos (clasdificado)

2 – The Red Devils: 03 pontos

3 – Peladeiros: 01 ponto

4 – Clube da Bola: 01 ponto

Grupo D

1 – Fazenda Nogueira: 06 pontos

2 – Terra Santa: 03 pontos

3 – Terra Preta: 03 pontos

4 – Seleção de Faro: 0 ponto (desclassificado)

Jogos de terça-feira, 13 de março.

1 – (fem): Camisa Dez x Vitória Parintins

2 – (fem): Real Parintins x Gremio Flumeninas

3 – (masc): The Red Devils x Peladeiros

4 – (masc): S. Faro x Terra Santa

5 – (masc): Norte Clube Barqueiros x Sapolândia

Kedson Silva/JI