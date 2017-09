Sessão Especial evidencia Projeto “Água limpa para os curumins do Tracajá”

Na manhã desta quarta-feira, 13 de setembro, a Câmara Municipal de Parintins realizou Sessão Especial em homenagem ao Projeto “Água limpa para os curumins do Tracajá”, às ONGs Asas do Socorro e Tearfund Brasil, à 1ª Igreja Batista de Parintins e à comunidade do Tracajá. A solenidade foi presidida pelo vereador Beto Farias (PODEMOS) e contou com a participação do Vice-prefeito de Parintins Tony Medeiros (PSL); dos vereadores Afonso Caburi (PTB), Cabo Linhares (PEN), Marcos da Luz (PRB), Maria Alencar (PSD) e Tião Teixeira (PTB); do Secretário Municipal de Educação João Costa; do Coordenador Municipal da Defesa Civil, Samuel Reis; do Diretor de Secretaria da 3° Vara da Comarca de Parintins, João Vinícius; da comunidade evangélica e da população em geral.

O representante da ONG Asas do Socorro, Marcos Manzano, frisou a importância das parcerias firmadas entre as instituições e poder público no sentido de promover qualidade de vida as comunidades do interior. Segundo Manzano, a ONG Asas do Socorro é uma organização cristã missionária, comprometida com a busca pela excelência para atuar em logística humanitária, apoio e desenvolvimento socioambiental.

O representante da comunidade Santo Antônio do Tracajá e demais comunidades próximas, Vanderley Paes, agradeceu as ONGs Asas do Socorro e Tearfund Brasil e a 1ª Igreja Batista de Parintins pelo desenvolvimento do Projeto “Água limpa para os curumins do Tracajá” e reconheceu a importância desse trabalho na vida dos ribeirinhos. Emocionado, ele agradeceu o Legislativo Parintinense pela homenagem.

O Presidente da Missão Batista do Baixo Amazonas, Professor e Pastor Eduardo França Lessa Júnior, destacou o trabalho fantástico realizado na Ilha Tupinambarana pela 1ª Igreja Batista de Parintins e as ONGs Asas do Socorro e Tearfund Brasil. “Nossa missão e trabalho vem se expandindo e ganhando grandes dimensões. Agradecemos as parcerias e ajuda ao povo de Parintins, pois assim atendemos milhares de pessoas. Não é um trabalho feito dentro de quatro paredes, mas um trabalho social que atende a todos”, frisou.

Em nome do Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB), o vereador Beto Farias enalteceu a adesão das famílias do Rio Tracajá em sonhar, apoiar, trabalhar e receber a equipe do projeto. Ele informou que as famílias das comunidades Santo Antônio, São Sebastião, Colônia Soares, Renovo do Senhor, Arizona, São Benedito, Monte das Oliveiras, Novo Oriente, Badajós, Toledo Pisa, Sagrado, e Nossa Senhora de Fátima já foram beneficiadas com este projeto social.

O Vice-prefeito de Parintins Tony Medeiros considerou justa a homenagem do Poder Legislativo às ONGs Asas do Socorro e Tearfund Brasil e à 1ª Igreja Batista de Parintins, haja vista contribuírem na melhoria da qualidade de vida do povo do interior. Segundo Tony, o projeto une as comunidades do Rio Tracajá e garante água de qualidade nas torneiras das residências das famílias desta região.

Fizeram parte da mesa dos trabalhos o Vice-prefeito de Parintins Tony Medeiros; o representante da ONG Asas do Socorro, Marcos Manzano; o representante da ONG Tearfund Brasil, Abmael Sicsú; o Presidente da Missão Batista do Baixo Amazonas, Professor e Pastor Eduardo França Lessa Júnior; o Presidente da 1ª Igreja Batista de Parintins, Pastor Elmer Brelaz Lessa e o representante da comunidade do Tracajá, Vanderley Paes. Um vídeo institucional foi apresentado durante a solenidade de modo a evidenciar o histórico e atividades desenvolvidas pela 1ª Igreja Batista de Parintins e as ONGs Asas do Socorro e Tearfund Brasil.

O Projeto “Água limpa para os curumins do Tracajá” já construiu nas comunidades do Rio Tracajá mais de 140 banheiros; 20 fossas sépticas; 120 fossas bio-sépticas (bananeira); instalou 300 filtros bioativos; perfurou sete poços artesianos e realizou milhares de atendimentos médicos e odontológicos. Além disso, treina lideranças comunitárias e doa materiais odontológicos e remédios.

Texto: Mayara Carneiro

Foto: Elisia Monteiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

