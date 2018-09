SEMIFINAL DA COPA SANTA CLARA DE EMPRESAS ACONTECE NESSE DOMINGO

Tweet no Twitter

Acontece no domingo (30 de setembro) na Arena Joca, antigo Campo do Matadouro, no bairro Santa Clara, a semifinal da Copa Santa Clara de Futebol de Empresas.

Após o resultado do final de semana, os jogos dessa fase ficaram assim definidos:

1° Jogo:

15h – Limpex x SVX Serviços

2° Jogo:

16h – Fábrica de Gelo Idemar x Coimbra

Resultado das quartas de final:

1° Jogo:

F.G Idemar 04 x 01 Drogaria Parintins

2° Jogo:

Limpex 02 x 00 Gogó de Ouro

3° Jogo:

SVX Serviços 02 x 01 Ponto dos Fogões

4° Jogo:

Coimbra 04 x 01 Boteco da Lili

Os jogos são realizados em dois tempos de 30 minutos. Terminando empatado a partida no tempo normal, a decisão irá para prorrogação de 10 minutos direto, se persistir a igualdade no placar a vaga para a final será definida nas penalidades.

Equipe da Fábrica de Gelo Idemar (atual campeão) que busca em 2018, o bicampeonato empresarial.

