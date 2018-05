Semifinais dos JEP’s acontecem nesta quarta

Depois da análise e do indeferimento do documento do recurso interposto pela Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo na segunda-feira 14 de maio que ocasionou a paralisação da disputa escolar na sexta-feira (11), a Coordenação Geral dos JEP’s anuncia para esta quarta-feira (16) os jogos das semifinais da modalidade futsal, vôlei de praia e voleibol de quadra.

De acordo com a tabela de classificação se enfrentam pela manhã:

Futsal: Ginásio Elias Assayag

Categoria: Infantil, naipe: masculino

8h: Carmo x Irmã Cristine

8h30min: CETI x Aderson de Menezes

Categoria: Juvenil, naipe: feminino

9h: Colégio Batista x CETI

9h30min: Dom Gino x GM3

À Tarde:

Vôlei de Praia: Quadra de Areia ao lado do Ginásio

Categoria: Juvenil

15h: (fem) Quadra 01 – Irmã Cristine x Geny Bentes.

15h (masc) Quadra 02 – Brandão de Amorim x GM3.

15h30min (fem) Quadra 1 – Carmo x GM3.

15h30min (masc) Quadra 2 – GM3 x IFAM.

Seguindo a tabela, os jogos decisivos de vôleibol serão realizados na tarde de quinta-feira (17) no ginásio Elias Assayag, com as seguintes equipes:

Categoria infantil:

14h: (fem) – Geny Bentes x Irmã Cristine;

14h45min: (masc) – CETI x Geny Bentes;

15h30min: (masc) – Geny Bentes x GM3;

16h15min: (fem) – CETI x GM3;

17h: (masc) – GM3 x Bosco;

O coordenador da Comjel e um dos coordenadores do JEP’s, Jamil Medeiros, diz estar muito feliz com o retorno dos Jogos Escolares. “Com o apoio e a união de todos os professores da rede municipal, estadual, federal e das universidades Ufam e Unopar, vamos fechar com chave de ouro, mais uma edição desses jogos na sexta-feira com a entrega de medalhas aos vencedores e o troféu ao campeão geral da disputa escolar de 2018”. Ele também informa que na terça ou na quarta-feira serão divulgados os nomes dos alunos/atletas e das escolas classificadas para representar Parintins na disputa do Pólo III que acontece de 24 a 29 de maio na cidade.

Kedson Silva/JI