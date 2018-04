Semed inicia entrega de materiais aos Centros Educacionais

A prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou nesta segunda-feira, 09 de abril, o cronograma de entrega dos materiais pedagógicos e de expediente que serão utilizados nas atividades escolares das escolas da zona rural do município.

As escolas urbanas receberam os kit’s no início do ano letivo e agora a segunda remessa será destinada às Escolas da Zona Rural.

A gerente de finanças da Semed, Christiane Garcia explicou que a entrega será realizada para que as escolas não deixem de realizar as atividades pedagógicas por falta de material. “Estamos entregando os kit’s para as unidades, a pedido do prefeito Bi Garcia e compromisso do Secretário de Educação João Costa, por entenderem a importância de manterem as atividades escolares dando o suporte necessário para a realização das mesmas”.

SEMED PARINTINS