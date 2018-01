Semctur anuncia início das vendas de mesas e camarotes para o Carnailha 2018

As vendas de mesas e camarotes para o Caranailha 2018 irão começar na próxima semana na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEMCTUR), localizada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na rua Jonathas Pedrosa – Centro. O atendimento será no horário de expediente de 8 às 14h. Os valores são: mesa R$ 350, 00 e camarotes 1.500, 00.

O Carnailha 2018, organizado pela Prefeitura de Parintins, será nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro na Avenida Paraíba.

A coordenação do carnaval informa que a partir desta quinta-feira (25) começaram as inscrições para o concurso de rainha, rei momo e rainha dos irreverentes. A festa de escolha está definida para 03 de fevereiro na Praça Digital a partir das 20h. A inscrição dos blocos também é obrigatória. Ao todo, são dez blocos dos irreverentes e nove do grupo especial.

Segundo Karla Viana, subsecretária de Turismo, as atrações para a festa do dia 03 serão anunciadas pela Prefeitura quando estiverem definidas. Em 2018, também será realizada a segunda edição do Carnaboi, porém o dia ainda será definido. Ano passado o Carnaboi foi uma das apostas do prefeito Bi Garcia e a população de Parintins aprovou.

Amazonastur

Para os primeiros quatro dias de fevereiro, a Amazonastur, através do seu presidente Orsine Junior e cinco técnicos, estará em Parintins. A finalidade da vinda será para a realização de um Workshop para apresentação do resultado de uma pesquisa aplicada pela Amazonastur durante o Festival Folclórico de 2017. O Workshop irá acontecer no dia 02 de fevereiro, às 16h, no auditório do Centro de Educação de Tempo Integral (CETI). A sociedade civil, trade turístico e população em geral são convidadas para prestigiar o evento.

Ainda de acordo com a subsecretária Karla Viana, no dia 03 de fevereiro a equipe da Amazonastur juntamente com a equipe da Semctur irão visitar a região da Comunidade da Valéria com objetivo de encontrar solução de melhorias para a receptividade dos transatlânticos. O dia 4 será dedicado para reuniões internas.

