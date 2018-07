Sem Lula, Bolsonaro lidera todos os cenários de segundo turno

O pré-candidato Jair Bolsonaro (Ueslei Marcelino/Reuters)

Pesquisa DataPoder360 divulgada nesta quarta-feira (4) mostra que se as eleições presidenciais fossem hoje, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fosse candidato, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) seria o favorito para ocupado o cargo com 21% das intenções de voto.

De acordo com o levantamento, realizado entre os dias 25 e 29 de junho com 5,5 mil eleitores, Ciro Gomes (PDT), que somou 13% da preferência do eleitorado, aparece em segundo com leve vantagem em relação aos outros quatro nomes que se embolam em terceiro lugar.

Nas quatro simulações de segundo turno feitas pelo DataPoder360, Bolsonaro lidera em todos os cenários.

Contra Ciro, o deputado tem 36% da preferência contra 26% do pré-candidato do PDT. Contra Marina, ele mantém os 36%, mas fica perto dos 31% da ex-senadora. No embate contra Fernando Haddad (PT), Bolsonaro continua com 36% ante 23% do petista. Por fim, em uma disputa contra Geraldo Alckmin (PSDB), o placar seria de 35% para o deputado ante 25% do tucano.

Já o potencial de voto do ex-presidente Lula, preso há quase três meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ainda é alto. Se puder concorrer, 24% dizem que votariam nele com certeza – outros 11% afirmam que poderiam votar.

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro do estudo no TSE é BR-05297/2018.

VEJA O DESEMPENHO DOS CANDIDATOS

Jair Bolsonaro (PSL) – 21%

Ciro Gomes (PDT) – 13%

Geraldo Alckmin (PSDB) – 8%

Marina Silva (Rede) – 7%

Fernando Haddad (PT) – 6%

Alvaro Dias (Podemos) – 5%

Branco/nulo – 31%

Não sabe/não respondeu – 9%

SIMULAÇÕES DE 2º TURNO

Cenário 1

Jair Bolsonaro – 36%

Ciro Gomes – 26%

Cenário 2

Jair Bolsonaro – 36%

Marina Silva – 31%

Cenário 3

Jair Bolsonaro – 36%

Fernando Haddad – 23%

Cenário 4

Jair Bolsonaro – 35%

Geraldo Alckmin- 25%

Por Valéria Bretas/exame.com