Sem forçar, Junior Barranquilla elimina Sport e pega Fla nas semi da Sul-Americana

Em jogo sonolento, equipe colombiana não teve dificuldades para segurar o empate em 0 a 0 e despacha o Leão da competição continental.

O Junior Barranquilla eliminou o Sport e está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. Mas a passagem de fase se deu na ida, quando os colombianos vencera o Sport por 2 a 0. Nesta quinta-feira, no estádio Metropolitano, os donos da casa administraram a vantagem, os visitantes jamais pareceram interessados em ameaçá-la – e o 0 a 0 reflete bem a sonolência do duelo. Na próxima fase, os “tiburones” enfrentam o Flamengo. O Leão se despede do sonho continental e concentra-se apenas na permanência na Série A.

http://globoesporte.globo.com