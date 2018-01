Seleção Parintinense de Master dedica título regional ao prefeito Bi Garcia

Tweet no Twitter

Comandada por Ocivaldo Santos, o ‘Codó’, a seleção parintinense de Máster, campeã da Copa dos Rios de Futebol no domingo (28) em Manaus, agradeceu o importante apoio da Prefeitura Municipal de Parintins e dedicou a conquista regional ao prefeito Bi Garcia.

“Depois de sete meses de disputa em Iranduba, Borba, Itacoatiara, São Sebastião, Urucará, Careiro Castanho e Benjamim Constant conquistamos o nosso objetivo que era ser campeão. Obrigado prefeito Bi pelo apoio e pela confiança no nosso time de guerreiros. Esse título dedicamos a você. Valeu Bi Garcia!”, destacam os jogadores Jaderni, o ‘Fino’ e o atacante Adson ‘Torpedo’.

A Prefeitura de Parintins foi a principal patrocinadora da seleção local na disputa regional. Passagens fluviais, alimentação, equipamento completo, chuteiras e ajuda financeira, foram alguns dos investimentos apontados pelos jogadores nesses sete meses de disputa.

Com a conquista regional, Parintins ganha uma vaga para disputar a Copa do Brasil da categoria master que deve acontecer no mês de julho.

A seleção campeã viaja rumo a Parintins no navio/motor Ana Caroline II e desembarca na Ilha na madrugada desta terça-feira, 30.

Kedson Silva/JI