Seduc anuncia 4,9 mil vagas para escolas de tempo integral em 2018

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) anunciou nesta terça-feira (21) a oferta de 4.907 vagas para o Processo Seletivo de Escolas Estaduais de Tempo Integral (PSEETI) na capital e interior do Estado, válido para o ano letivo de 2018. As inscrições acontecem de 4 a 7 de dezembro e o PSEETI é gratuito.

Serão destinadas 5% das vagas aos candidatos com deficiência (na forma da Lei nº 8.113, de 24 de julho de 1991 e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999). Aos candidatos oriundos da rede pública são destinados 75% das vagas (com matrícula ativa no Sistema de Gestão Educacional do Amazonas – Sigeam, em 2017). Para os candidatos oriundos de outras redes de ensino são ofertados 20% das vagas.

Como se inscrever

O candidato poderá concorrer a apenas uma vaga em uma das escolas participantes. A inscrição deverá ser feita pelo candidato (quando maior de idade ou que possua documento que comprove a emancipação nos termos da lei); ou pelo responsável legal, quando menor de idade.

A inscrição do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) será realizada na escola onde o candidato deseja a vaga; para o Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série) as inscrições podem ser realizadas em qualquer uma das escolas estaduais do Estado que tenham acesso on-line ao Sistema de Gestão Educacional do Amazonas (Sigeam).

Quando sai o resultado

A lista dos selecionados no Processo Seletivo de Escolas Estaduais de Tempo Integral (PSEETI) será divulgada a partir do dia 11 de dezembro de 2017 no mural das escolas participantes e no site da Seduc, no endereço educação.am.gov.br.

Horário de atendimento

O horário de atendimento nas escolas é de 8h às 17h para as instituições de ensino com funcionamento no turno diurno; e de 8h às 21h para as escolas com funcionamento nos turnos diurno e noturno.

O período de matrícula

O candidato selecionado no PSEETI ou responsável legal deve realizar a matrícula no período de 2 a 5 de janeiro de 2018, das 8h às 17h na escola onde ganhou a vaga. O candidato que não efetuar a matrícula no período estipulado terá a vaga cancelada, sem direito a recurso, e revertida para o candidato selecionado subsequente.

Vagas restantes

Nas escolas que ainda restarem vagas será realizada uma segunda chamada, conforme a lista de classificação dos candidatos. A lista será divulgada a partir do dia 17 de janeiro de 2018, no site www.educacao.am.gov.br e no mural das escolas participantes. Mais informações podem ser obtidas na Coordenação de Matrícula da Seduc, pelo e-mail [email protected]

