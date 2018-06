SEDE DE BICAMPEONATO É O CLIMA NO ATELIÊ DE FIGURINOS DO CAPRICHOSO

Ateliê é setor importante para o projeto boi de arena 2018 ser

executado em três noites de espetáculo.

Se de um lado os artistas plásticos são essenciais para colocar o

Boi-Bumbá Caprichoso na arena do Bumbódromo, com alegorias em três

noites de espetáculo, por outro, o trabalho de costureiras e alfaiates

compõe metade do projeto “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”.

A sede pelo bicampeonato no Festival Folclórico de Parintins 2018 é um

fator motivacional no Centro de Costura “Ray Góes”, no Ateliê de

Figurinos “Dodó Carvalho”.

“Aqui é um dos pulmões do boi, porque a outra parte é o galpão de

alegorias. Todas as pessoas estão empenhadas em fazer um grandioso

trabalho, porque temos bastante material e recursos para darmos aquele

acabamento que é o diferencial do Caprichoso. O Caprichoso preza pelo

acabamento bom, só que, esse ano, viremos mais impecáveis, digno de um

bicampeonato”, avisa o coordenador de figurinos e ateliê, Fabson

Rodrigues.

Tuxauas, tribos, composições alegóricas, bailados, itens individuais

masculinos e femininos, itens coletivos estão com propostas diferentes

no projeto boi de arena. “Todo ano, nós trazemos um festival

grandioso. Só que esse ano, estamos com um projeto maior ainda. Todos

os setores caminham como planejamos. Estamos unidos para, com certeza,

chegarmos ao bicampeonato”, assegura o presidente Babá Tupinambá.

Fotos: Pedro Coelho

CAPRICHOSO ANUNCIA CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SÓCIOS E TORCEDORES



Produtos foram fabricados por empresa parintinense especializada no

ramo de confecções

Camisas oficiais com a identidade visual do CD “Sabedoria Popular: Uma

Revolução Ancestral” e um modelo exclusivo para os sócios do Boi-Bumbá

Caprichoso estão na reta final da linha de produção pela empresa

parintinense Cema Confecções. O anúncio dos produtos com o selo do boi

campeão do Festival Folclórico de Parintins foi feito pelo presidente

azulado, Babá Tupinambá.

O dirigente azulado afirma que a empresa responsável pela fabricação

dos produtos coloca as camisas oficiais para vendas aos torcedores e

revendedores, no dia 30 de maio, na Cema Confecções, na Rua Coronel

Araújo, Bairro Centro. O presidente Babá Tupinambá informa também aos

sócios em dia com as mensalidades que as camisas são previstas para

serem entregues, no dia 04 de junho.

A proprietária da empresa Cema Confecções, Iracema Barros, diz que a

relação comercial com o Boi-Bumbá Caprichoso gera uma boa expectativa

de vendas das camisas. “Já estamos na fase de conclusão da fabricação

das camisas. Vamos trabalhar com encomendas para outras lojas e

vendedores ambulantes. Teremos também uma barraca na Praça da Catedral

no festival”, disse.

