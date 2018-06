Secretário João Costa e equipe da Semed realizam visita técnica em escolas da Zona Rural

Por determinação do prefeito Bi Garcia e do Vice Tony Medeiros, o Secretário de Educação João Costa e equipe da Semed, juntamente com o vereador Renei Serrão foram nesta quinta-feira 07, a zona rural fazer visitas técnicas as escolas Dom Pedro I – no Marajá, Nossa Senhora das Graças, no Remanso, Monte Sinai, Embaubal e a Escola São José, na Costa do Arco.

“Essas visitas vêm sendo realizadas constantemente, tanto nas escolas das áreas de Várzea e Terra Firme, onde acompanhamos in loco o trabalho que está sendo realizado pelos gestores e professores junto aos alunos e a comunidade; porém a nossa vinda nessa quinta-feira, além de nos permitir esse acompanhamento, tem como finalidade uma visita técnica e vistorias a essas escolas para futuras melhorias” enfatizou o secretário.

Costa lamentou o período de abandono em que passou a educação municipal, mas que isso já ficou no passado, e hoje Parintins vivencia um outro momento na administração municipal, em todos os setores, o que não é diferente na educação que passa por um momento de reconstrução e conquistas.

O vereador Renei Mocambo que acompanhou o secretário e equipe da Semed, conversou com os comunitários e ouviu suas reivindicações.

Para o vereador é importante que essas visitas aconteçam, e mesmo em meio às dificuldades encontradas, não se pode deixar de reconhecer os avanços que vem acontecendo nesses quase dois anos da administração do prefeito Bi, no âmbito da rede municipal de educação, tanto nas escolas da cidade e do campo.

