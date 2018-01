Secretária Executiva Adjunta da Seduc, morre em acidente

A secretária estava passando férias no nordeste com a família quando um acidente de carro tirou sua vida. Outras três vítimas ainda estão no hospital (Foto: Divulgação)

A secretária executiva adjunta da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc), morreu durante a tarde deste sábado (6), em um acidente de carro na BR – 304 que liga a cidade de Mossoró a Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Pelo menos três pessoas da mesma família também ficaram feridas no acidente.

A secretaria Maria Carneiro de Souza de 60 anos, estava viajando de férias ao litoral do nordeste.

De acordo com pessoas próximas a secretária, seria a vítima quem estaria dirigindo no momento do acidente. O carro em que estava a secretária, bateu de frente em um caminhão.

Maria Carneiro e mais três vítimas que seriam seus familiares, chegaram a ser socorridos no Hospital Regional Tarcísio Maia, mas Maria veio a óbito devido aos ferimentos.

As outras três vítimas, sendo duas crianças, continuam no hospital e até o fechamento desta matéria, não tinham divulgado o boletim sobre o estado de saúde delas.

www.portalam24h.com/