Secretaria de Saúde de Parintins contrata médico psiquiatra

O Centro de Atenção Psicossocial de Parintins conta a partir desta quinta-feira (04) com profissional psiquiatra para atender a grande demanda do município. O médico Alessandro Cintra Gonzaga, contratado pela Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria de Saúde, atenderá diariamente na unidade. Desde o ano passado, o município buscava contratar um profissional da especialidade, em falta no Estado do Amazonas. Parintins conta com cerca de 900 pacientes que recebem atendimentos regulares no CAPS.

Segundo Alessandro Cintra, é motivo de alegria poder voltar a Parintins para atendimento ao público. Ele afirmou que neste momento está sendo realizado um planejamento de trabalho para aliviar a grande demanda existente. Ele informou que além das consultas na sede do Caps, há casos em que deverá realizar atendimentos domiciliares. Salientou que sua atuação se dará em todos os tipos de pacientes com doença mental como psicóticos, esquizofrênicos, depressivos, bipolares, com síndromes de pânico, dependência química entre outros.

O secretário de saúde Clerton Rodrigues enalteceu o avanço da saúde de Parintins no que tange a saúde mental ressaltando o esforço da gestão municipal em trazer o profissional qualificado para atendimento a população. “Esse trabalho será permanente levando em consideração a orientação do prefeito em avançar ainda mais em 2018 no setor da saúde”, pontua.

O diretor do Caps Parintins, André Acauã, destaca a atenção do prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros e secretário Clerton Rodrigues para com o centro e que o período em que a instituição esteve sem psiquiatra se deu pela pouca disponibilidade de profissional no Amazonas. “Os atendimentos serão diários. Ele vai morar em Parintins e isso irá melhorar muito nosso alcance”, avalia.

SEMSA