Secretaria de Obras executa cronograma de limpeza de bueiros e meio-fio

A Coordenadoria de Limpeza Pública da Prefeitura de Parintins vem atuando diariamente na limpeza de bueiros e meios fios. Equipes da Secretaria de Obras, com a determinação do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros, executam a ação em diversos pontos do município, assim como os trabalhos de varrição, roçagem, capina, poda de árvores, pintura de meio-fio e outros.

Só nos 10 primeiros dias do ano os trabalhos já foram realizados nos bairros São Vicente de Paula, João Novo, Centro, e também na praça dos Bois. Nesse período,os serviços se intensificam por causa das constantes chuvas que arrastam materiais acumulados provocando entupimentos de bueiros. Hoje, 11 de janeiro, os trabalhos se concentram no bairro Paulo Corrêa.

A limpeza de meios fios é realizada paralelamente com o objetivo de desobstruir e facilitar o escoamento da água e evitar problemas com entupimentos e transbordamentos de bueiros. “Os trabalhos são realizados não só preocupados com o mau cheiro que atrai urubus e roedores, mas principalmente com a segurança da população, para evitar doenças, entupimentos de bueiros, inundações de ruas e acidentes”, destacou o secretário Mateus Assayag.

Todos os serviços cumprem um agendamento determinado pela coordenação, que mesmo com recursos limitados, faz todo o esforço para manter os trabalhos. Os próximos bairros a receberem os serviços serão Djard Vieiras, Itaúna I e Itaúna II.

SEMOSP