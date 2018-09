SAULLO VIANNA VISITA MUNICÍPIOS DO INTERIOR E GANHA APOIO DE MOVIMENTOS E LIDERANÇAS

Saullo Vianna manteve agenda de trabalho no feriado prolongado e no fim de semana

A caravana do candidato a deputado estadual Saullo Vianna (PPS), neste feriado prolongado, esteve nas estradas e nos rios para visitar os municípios amazonenses de Silves, Itapiranga, Urucará e São Sebastião do Uatumã. Em sua caminhada o candidato do numero 23111 tem levando suas propostas para Cultura, Esporte, Educação, Segurança, Saúde, Setor primário, geração de emprego e renda entre outros.

Em São Sebastião do Uatumã recebeu a declaração espontânea de moradores daquele município. O carpinteiro Naval Hamilton Prestes há 35 anos constrói embarcações que navegam nos rios da região. Ao receber Saullo Vianna ele não pensou duas vezes e sabe que este é o momento de dar oportunidade ao novo e fez a seguinte declaração olhando nos olhos do candidato. “Acredito na mudança e quero dar uma oportunidade para você que é um rapaz novo e cheio de vida, de ideias e com você teremos qualidade na assembleia legislativa”.

Definido como embaixador dos movimentos da cultura popular do Amazonas, Saullo não esconde o carinho que tem por esses seguimentos. Na cidade de Urucará foi ovacionado pelos integrantes da quadrilha folclórica “Contra Dança na Roça” que se apresenta neste fim de semana no Festival Folclórico e Cultural de Urucará.

Em Itapiranga, Saullo Vianna prestigiou as homenagens feitas a Nossa Senhora de Nazaré aproveitou para reunir lideranças e destacou a importância de ser um dos representante dos municípios do Interior na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Em Silves ouviu segmentos, pôde rever amigos e também foi acompanhado por lideranças da cidade que declaram apoio ao seu nome.

Vianna considera proveitoso o encontro com os moradores, amigos e lideranças dos municípios de Silves, Itapiranga, Urucará e São Sebastião do Uatumã. Ele afirma que sua candidatura não é um projeto isolado, mas construindo a partir da demanda e dos anseios dos municípios do interior e dos bairros de Manaus. “O novo na política não se faz de pessoas com pouca idade, mas com pessoas que tem compromisso com o povo, quero fazer um mandato presente e participativo, uma nova forma de fazer política é a minha principal proposta para conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado”, afirma Saullo Vianna.

Amazonino e Alfredo ganham apoio

Candidato a reeleição Amazonino Mendes é bastante citado nas reuniões e encontros que Saullo Vianna tem promovido no interior. Reconhecido como comprometido com o estado e seu povo o candidato a reeleição tem declarações de apoio por estar atento às necessidades do estado. Quem também ganha destaque nos encontros é o candidato ao senado Alfredo Nascimento que quando ministro dos transportes promoveu o desenvolvimento das cidades do Amazonas por meio da construção e revitalização de portos.