Saullo Vianna intensifica corpo a corpo nos bairros de Manaus

A 10 dias da eleição, o candidato à deputado estadual, Saullo Vianna (PPS), está empenhado na intensificação de sua campanha com caminhadas e bandeiraços nos bairros de Manaus. A caminhada do candidato da renovação política na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) tem sido bastante aceita pela população, com apertos de mãos, gestos de carinho e abraços para registrar a passagem pelas ruas da capital.

Saullo Vianna encerrou a noite de quarta-feira, 26 de setembro, em uma reunião de campanha na comunidade Rei Davi, no bairro João Paulo 2, com a presença do candidato à deputado federal e seu amigo, Marcelo Ramos (PR). Mais cedo, o candidato à deputado estadual também teve um encontro com o grupo União Azul, no bairro Cidade Nova 3. No final da tarde de quarta-feira, Saullo conquistou reconhecimento nas ruas da Colônia Antônio Aleixo.

Pela manhã, o candidato, junto com Marcelo Ramos, realizou panfletagem no sinal da Avenida Altaz Mirim, próximo ao Shoping Grande Circular. Na terça-feira, 25 de setembro, os moradores dos bairros Alfredo Nascimento, Novo Israel e Cidade Nova conheceram as propostas de Saullo Vianna voltadas para temas como educação, saúde, trabalho, esporte, cultura, tecnologia, ação social, reabilitação, produção rural e recursos.

