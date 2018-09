Saullo Vianna exalta ações anunciadas, em Parintins, pelo governador Amazonino Mendes

Saullo Vianna reuniu torcedores de Caprichoso e Garantido e moradores dos vários bairros e comunidades rurais

Parintins (AM) – O candidato a deputado estadual Saullo Vianna (PPS) exaltou as ações anunciadas pelo governador Amazonino Mendes (PDT), feitas na noite desta terça-feira, (11/09), durante o lançamento da campanha a reeleição, no “Parintins Centro de Convenções”. O governador prestou contas dos recursos investidos em Educação, Saúde, Segurança Pública, entre outros, que em nove meses de governo, totalizam investimentos da ordem de R$ 80 milhões.

O criador do Bumbódromo e da Universidade Estadual do Amazonas surpreendeu quando assegurou a implantação do curso de medicina em Parintins e foi aplaudido pelos presentes. Saullo Vianna ao acompanhar a comitiva de Amazonino disse que o apoia por intensificar investimentos no interior. A implantação do curso de medicina, segundo o candidato à assembleia legislativa do Amazonas, vai beneficiar também os demais municípios do baixo Amazonas e até cidades do estado do Pará. “Parintins é uma cidade pólo e a chegada do curso de medicina vai beneficiar a população desta parte da Amazônia que sempre sonhou com o curso, mas não tinha condições de ir para a capital e com essa implantação muitos jovens poderão realizar seus sonhos bem perto de casa”, disse.

Vianna destaca se eleito deputado estadual e, Amazonino eleito governador, vai ser um parlamentar que cobrará a implantação imediata do curso de medicina na ilha Tupinambarana, assim como mais investimentos em todos os setores. Ele ainda dará atenção especial ao setor cultural, pois a cidade não tem apenas os bois, mas outros movimentos culturais de grande importância no município.

Mulher no poder

Saullo também frisou que pela primeira vez a mulher amazonense estará no poder com a eleição de Rebeca Garcia como vice-governadora do estado do Amazonas. Ao viajar pelo interior do Amazonas o candidato tem conhecido a história de muitas mulheres que pescam, trabalham diariamente e no fim do dia voltam para suas casas e ainda mantém o expediente em casa assumindo a função de mãe. “As nossa mulheres são guerreira e estarão muito bem representadas por Rebeca Garcia”, assegura.

Vianna frisa que o candidato ao senado, Alfredo Nascimento, no congresso nacional vai trabalhar para a ampliação e reconstrução do aeroporto de Parintins.

Liderança

Saullo Vianna levou centenas de seguidores ao evento político do candidato a reeleição Amazonino Mendes. A liderança, que se firma, do candidato a deputado estadual foi reconhecida por vários políticos ao citarem o nome dele como o governador Amazonino Mendes, o candidato ao senado Alfredo Nascimento, a candidata à vice-governadora Rebeca Garcia, o candidato a deputado federal Marcelo Ramos e o prefeito Bi Garcia.

Pela primeira vez um candidato a deputado estadual consegue fazer os bois Caprichoso e Garantido baixarem suas bandeiras azuis e vermelhas pelas bandeiras da candidatura de Saullo Vianna. Além de muitos torcedores dos bumbás os próprios presidentes Babá Tupinambá e Fábio Cardoso e os vices Jender Lobato e Messias Albuquerque estiveram presentes na solenidade.

No Centro de Conveções, Saullo Vianna, foi aplaudido, teve seu nome gritado por eleitores e antes de deixar o local conversou com várias pessoas que destacaram a importância do novo, da mudança no estilo de fazer política e o perfil de Saullo como o mais compromissado com as populações do interior.

Assessoria do candidato