Saullo Vianna é sentimento de mudança para milhares de pessoas na Compensa

A campanha crescente de Saullo Vianna para deputado estadual chegou a um divisor de águas, quando reuniu mais de mil pessoas no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, na noite deste sábado (15). O sucesso absoluto do encontro foi uma clara demonstração da certeza da população amazonense que anseia por mudança e renovação, ao confiar no candidato ficha limpa para ser um legítimo representante das comunidades na Assembleia Legistiva do Estado do Amazonas (Aleam), a partir do ano de 2019.

Do município de Borba, o técnico de enfermagem, Mário Lemos da Cruz, 61 anos, evidenciou que o nome de Saullo Vianna leva esperança para sua comunidade Foz do Canumã, com mais de quatro mil habitantes, próxima de Nova Olinda do Norte. “Ao longo do meu trabalho que tenho tanto na comunidade, quanto intinerante, quando apresentei o nome de Saullo, eles (moradores) aceitaram de imediato, porque já estão cansados de políticos com imagem extremamente desgastada, sem fazerem absolutamente nada, e não saírem de promessas”, ressaltou.

Já Sérgio Cardoso afirmou que é muito evidente a declaração da população pelo novo, por indignação, e que Saullo Vianna desperta sentimento de renovação em cada amazonense. “Isso é algo que nos estimula e nos anima muito em conduzir um jovem, como o Saullo, para a Assembleia Legislativa para fazer diferente e romper com todo esse sistema. O Saullo, com certeza com essa proposta e postura, conquista milhares de amazonenses. O resultado dessas reuniões grandiosas é o sentimento que o Saullo vem despertando, aliado com a indignação e desesperança do povo”, acrescentou.

Para Raiderson Araújo, o Teco, coordenador da campanha de Saullo Vianna na capital amazonense, a grande reunião na Compensa é um divisor de águas, dando início à reta final da caminhada do candidato. “Na linguagem popular, chamamos esse momento de rolo compresssor. Daqui para as próximas atividades com essas abertas, que são comícios, que são audaciosas, nós vamos transformar a campanha do Saullo Vianna e do governador Amazonino Mendes ainda maiores”, acrescentou o coordenador.

Diante de centenas de adeptos ao seu nome, Saullo Vianna ficou emocionado e se sentiu mais seguro ainda rumo à reta final da campanha. “Estou muito feliz pelo crescimento da campanha. A gente tem trabalhado muito desde janeiro e hoje colhemos os frutos. Graças a Deus, nossa campanha cresceu bastante, ganhou corpo, com muitos apoiadores, com o carinho das pessoas e a declaração de apoio espontânea. Esse é o retorno que a gente tem para saber que estamos no caminho certo”, enfatizou o candidato.

Assessoria do candidato