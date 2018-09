Saullo Vianna assume compromisso com famílias e professores em Manacapuru

Uma grande reunião, com dezenas de professores, no bairro Liberdade marcou a visita do candidato à deputado estadual, Saullo Vianna (PPS), ao município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, na manhã deste sábado (15). Durante a passagem pela cidade conhecida como “Princesinha do Solimões”, Vianna também teve a oportunidade de apresentar suas propostas para as áreas de educação, cultura, esporte, entre outros segmentos, às famílias nos bairros Biribiri e Terra Preta.

O professor e sindicalista, Júlio César Nascimento, avaliou que as propostas de Saullo Vianna são satisfatórias e dão esperanças ao povo de Manacapuru. “Apresentamos as necessidades de Manacapuru e ouvimos atentamente o que o Saullo tinha para nos dizer. Ficamos esperançosos, ao conhecermos a história dele que, acima de tudo, é comprometido com a coletividade e a pluralidade da sociedade de Manacapuru”, ponderou o educador, que confia em Saullo Vianna.

No bairro Biribiri, o candidato visitou Adelina Castro e Eliza Castro, e Marinez Monteiro, no Terra Preta, onde assumiu compromisso de defender projetos prioritários para a “Terra das Cirandas” na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). “Quero poder retornar aqui, conversar com as pessoas e poder entender quais são as prioridades para que a gente possa, através do nosso mandato, da nossa representividade do mandato, ajudar a cidade de Manacapuru. É esse meu compromisso com a população”, garantiu.

E declarou que cumpre com sua palavra, ao receber apoio de famílias de Manacapuru. “A palavra, para mim, ainda tem muito valor como se fazia antigamente. Basta mais minha palavra do que papel assinado e é esse o meu compromisso. Dou minha palavra de que vou ser um político participativo, presente, que vai prestar contas do mandato e que virei aqui (Manacapuru) para poder definir com as pessoas quais são as prioridades e através do nosso mandato ajudar”, assegurou.

Saullo ficou muito feliz em reunir com os profissionais da área da educação e falou do orgulho que sente por ser filho de professora, ao fazer referência à sua mãe, Célia Maria Vianna. “Minha mãe foi educadora e fui criado por uma professora. Eu tenho uma particularidade para contar a vocês. Minhã mãe foi minha professora de alfabetização. Eu estudava no mesmo colégio em que minha mãe trabalhava e minha sala era do lado da dela. Todo dia eu chegava na minha sala e chorava para ir estudar com minha mãe”, disse.

