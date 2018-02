Saúde atuará com 100 profissionais durante o Carnailha

Pelo menos 100 profissionais da Secretaria Municipal da Saúde atuarão durante as três noites do Carnailha 2018. O antigo centro de saúde Dom Arcângelo Cerqua, no Bumbódromo será reativado para servir como base das ações do município em caso de necessidade na Paraíba do Samba. Serão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ACSs, Motoristas, administrativos, Coordenação da SEMSA e Vigilância em Saúde atuando para dar mais comodidade ao folião parintinenses e visitantes.

A Secretaria de Saúde contará ainda com ambulância no local e com a parceria do Corpo de Bombeiros Militares e Guarda Municipal. A coordenadora de saúde básica da SEMSA, Elize Farias, afirmou que um grande trabalho de prevenção será executado com a distribuição de milhares de preservativos para o público brincar com total proteção das IST e HIV.

O secretário de saúde Clerton Rodrigues afirmou que a orientação do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros é proporcionar estrutura e pessoal qualificado agir em caso de necessidade. “É importante que todos possam brincar com alegria, mas sem excessos para que o Carnaval seja saudável a todos nós”, declarou.

SECOM