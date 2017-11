São Paulo vence Amazonas e se classifica para a segunda fase do Parintinzão

O gol do atacante Fabrício aos 7min do primeiro tempo garantiu a vitória frente a equipe do Amazonas por 1 a 0 e a classificação ao time do São Paulo do Paulo Corrêa (A) para as quartas de finais do Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão. O confronto decisivo aconteceu nesta terça-feira, 14, no estádio Tupy Cantanhede.

“Trabalhamos a equipe durante duas semanas e falamos sobre a importante da partida, transformada pelos nossos jogadores em garra e entrega em campo diante de um grande adversário que é o Amazonas. Parabenizo toda equipe do São Paulo e agora é treinar forte buscando um preparo físico ideal e vim para o ‘mata-mata’ e lutar pelo título”, destacou o treinador Edmilson ‘Toco’.

Apesar de um jogo truncado, o Amazonas foi melhor em campo no segundo tempo. Apesar das bolas na trave e as muitas chances de gols perdidas, os jogadores do rubro negro parintinense não conseguiu balançar as redes do goleiro do São Paulo. Agora, o Amazonas torce por um resultado negativo de Santos e Bom Socorro nas próximas partidas para se classificar.

Na outra partida da noite, o Esporte venceu o Nacional por 3 a 1 com gols de Marcondes, Railson e Artur, se mantendo invicto na competição, somando 18 pontos em seis jogos e o Nacional deu ‘adeus’ a competição.

Classificação:

Chave A

1 – Esporte: 18 pontos

2 – Corinthians: 10 pontos

3 – América: 09 pontos

4 – Náutico: 07 pontos

5 – Botafogo: 06 pontos

6 – Nacional: 04 pontos

7 – São Vicente : 01 ponto

Chave B

1 – Estrela: 12 pontos

2 – São Paulo: 10 pontos

3 – São Cristóvão: 09 pontos

4 – Bom Socorro: 07 pontos

5 – Amazonas: 07 pontos

6 – Santos: 05 pontos

7 – Santa Luzia: 03 pontos

A rodada prossegue nesta quinta-feira, 16, com os jogos entre: São Vicente x Botafogo (A) e Santos contra São Cristóvão (B).

A primeira fase do Parintinzão encerra no sábado, 18, com os confrontos: Santa Luzia x Bom Socorro (B) e Corinthians enfrentando o América (A).

Kedson Silva/JI