Santistas, A.A Marinho e Santa Clara Bacuri são campeões da I Liga de Futsal Interbairro

Depois de três meses de disputa, encerrou nesta quinta-feira, 21, no ginásio de esportes Elias Assayag, a I edição da Liga Parintinense de Futsal Interbairro. A competição teve como campeões, as equipes das Santistas (feminino), A.A. Marinho (master) e Santa Clara Bacuri pela categoria principal.

Feminino: Santistas

Após um empate na primeira partida, a equipe das Santistas venceram o jogo de volta contra as Unidas pela Bola na noite de ontem pelo placar de 2 a 1 com gols de Raquel e Tereza e sagraram-se campeãs da Liga Parintinense de Futsal. “Esse é um titulo que faltava na nossa galeria de troféus. Parabéns as meninas que mais uma vez com garra e humildade foram campeãs”, destacou o presidente do time, Bosco Santos.

Real Parintins venceu novamente a equipe da Camisa Dez e ficou com o terceiro lugar.

Master: A. A. Marinho

Nesta categoria em partida única, o A.A. Marinho derrotou por 4 a 1 o time do Labaredas (Bombeiro) conquistando o título da Liga Parintinense. “Estamos felizes pela conquista desse título, agora no master. Agradecemos ao Beto pela realização do evento e parabenizo a todos os nossos jogadores pela conquista”, disse o jogador Joilto Peixe-Boi.

A time do Vasco Parintins venceu e ficou com a terceira colocação.

Principal: Santa Clara Bacuri

O título da categoria principal veio nas penalidades. Em um jogo emocionante, os Peladeiros venceram por 3 a 0 o representante do bairro Santa Clara, mas por ter vencido a primeira partida, a decisão foi para os pênaltis. Nessa disputa valeu a experiência do time da Santa Clara Bacuri que foi campeão ao vencer por 3 a 1, com gols de Bruno Lima, Gabriel e Jorginho.

“Gracas a Deus deu tudo certo e Parintins com certeza ganha mais um campeonato de grande nivel com a participação de grandes jogadores, ficando hoje a Copa Alvorada no primeiro semestre semestre e a Liga de Futsal no segundo”, afirmou o coordenador do evento esportivo, Beto Pupunha.

Copa Parintins de Handebol prossegue nesse final de semana

Tem prosseguimento nesse final de semana no ginásio de Esportes Elias Assayag mais uma rodada da Copa Parintins de Handebol Aldrin Perez. A entrada é gratuita com o início dos jogos às 18h.

No sábado, 23, se enfrentam:

18h: GM3 X STANNIC

18h50min: HAND FUTURO X MC VARDAR

19h40min: DELTA X STANNIC (feminino)

20h30: PEREBAS X HP

21h20min: STANNIC X DELTA

No domingo, 24, jogam:

18h: HP X MG VARDAR

18h50min: HAND FUTURO X DELTA

19h40min: DELTA X HP (feminino)

20h30min: PEREBAS X STANNIC

21h20min: GM3 X MC VARDAR

Um dos coordenadores da competição, Kedson Matos convida os amantes da modalidade para prestigiarem os jogos, fortalendo a prática do esporte no município.

