Salgueiro anuncia enredo com alma salgueirense

Conforme prometera a direção da escola, o Salgueiro terá um enredo com a alma da vermelho e branco. A Academia exaltará Xangô na Sapucaí no Carnaval 2019. O tema foi divulgado no final da tarde deste domingo, 10 de junho, na feijoada mensal da agremiação.

Enredo

O carnavalesco Alex de Souza revelou o que o Salgueiro pretende mostrar no Carnaval 2019.

“XANGÔ

A Acadêmicos do Salgueiro em 2019 presta um tributo ao seu patrono espiritual. Xangô ou SÀNGÓ, o Rei que se eterniza como divindade, será representado sob diversos aspectos, desde á África até o Brasil.

Que o Senhor da Justiça interfira nas nossas causas e em nosso imenso país. Afinal, como no samba enredo de 1989 dizia…

Xangô é nosso pai é nosso Rei !!! Kawó Kabiesilé!!!

Alex de Souza”

