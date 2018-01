Saiba quando comprar produtos como açaí e caldo de cana

A Prefeitura de Manaus por meio do Departamento de Vigilância Sanitária (VISA Manaus) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta os consumidores para os cuidados ao adquirir produtos como açaí e caldo de cana. A preocupação tem base na confirmação da ocorrência de cinco casos da doença de Chagas no município de Lábrea – a 702 quilômetros de Manaus. Após investigações realizadas pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), foi constatado que a contaminação ocorreu por meio do açaí consumido pelos pacientes.

A doença de Chagas transmitida por via oral foi observada pela primeira vez no Brasil há 10 anos, em Joinville, Santa Catarina, e desde então é a principal forma de contaminação da doença catalogada no país.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, ressalta que por ser uma doença de difícil tratamento, o diagnóstico deve ser feito logo no primeiro mês. “Quando não é diagnosticada e tratada, o parasita da doença de Chagas permanece no hospedeiro pelo resto da vida, levando ao desenvolvimento de doença cardíaca crônica, podendo causar falta de ar, inchaço no coração e todos os problemas que um cardíaco apresenta, limitando cada vez mais a vida do paciente”, observa Magaldi.

Causada pelo protozoário parasita Trypanosoma cruzi, encontrado nas fezes do triatoma, inseto conhecido como barbeiro, a doença de Chagas pode ser adquirida por transmissão natural, por meio da picada do inseto que, ao se alimentar do sangue da vítima, elimina fezes contaminadas, penetrando no corpo pela pele ou mucosas, ou por transmissão oral, ao ingerir produtos contaminados como o açaí, a bacaba, o patauá e o buriti.

O fiscal de saúde da VISA Manaus, Augusto Kluckovski, explica que os cuidados na compra e consumo de açaí e caldo de cana são fundamentais para prevenir a doença. Ele destaca, ainda, que a maneira mais eficaz de prevenir a contaminação é o aquecimento do alimento acima de 60º, além da pasteurização e liofilização (processo de desidratação realizado em baixas temperaturas). “O consumidor deve observar normas básicas de higiene desde a hora da compra. Além disso, deve lavar bem o alimento e ter os mesmos cuidados na preparação, conservação e consumo.”

Os principais sintomas da doença podem ser bem parecidos com os da malária. O parasita da malária e o parasita da doença de Chagas podem ser facilmente confundidos, bem como os sintomas que incluem febre, dor muscular, inchaço próximo aos olhos. Para garantir o diagnóstico exato, técnicos treinados para diferenciar esses parasitas realizam o teste que consiste em extrair uma amostra de sangue da vítima, em um processo rápido e prático.

