Saae: projeto de R$ 14 milhões vai revitalizar sistema de água em Parintins

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Saae, trabalha em melhorias no sistema de distribuição de água em Parintins. A ação faz parte de um projeto de revitalização do sistema de abastecimento de água do município, elaborado pela prefeitura municipal. A obra esta orçada em R$14 milhões.

Nos últimos meses a autarquia promoveu serviços nos bairros e centro da cidade. O objetivo é adequar de forma eficiente o abastecimento do preciso líquido em todo município. As ações são custeadas pelo Saae, através do executivo municipal.

Segundo o diretor do Saae, Nelson Campos, a atual administração recebeu a autarquia com um sistema antigo e sucateado, que gerou problemas quando do uso efetivo. “Quando nós colocamos todo o sistema em funcionamento começaram a aparecer os problemas, porque nossa capacidade técnica não era suficiente”, revela.

Campos informa que “a obra está orçada em R$14 milhões e faz parte do empenho pessoal do prefeito Bi García. A direção do Saae trabalha no sentido de colaborar com o prefeito Bi García, para desbloquear recursos de convênios de 2009, ainda disponíveis”. Ele adianta que novos convênios serão firmados para dar mais estrutura ao órgão. “Nós fizemos um trabalho de recuperação econômica e financeira que já permite ao Saae fazer os investimentos necessários”, afirma.

