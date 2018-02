Rodada de terça terá clássico nhamundaense na Copa Alvorada de Futsal

Depois da estreia com vitória, Atlético Nhamundá e Sapolândia se enfrentam na segunda rodada da Copa Alvorada de Futsal, que acontece nesta terça-feira, 27, no ginásio de esportes Elias Assayag em jogo válido pela chave A. Quem vencer o clássico nhamundaense, ficará matematicamente a um empate, da classificação para a próxima fase da disputa.

Classificação:

Pela Chave A, Atlético Nhamundá e Sapolândia, ambos com 03 pontos ganhos lideram a tabela, seguido de Barqueiros e Casa Sony que ainda não pontuaram. Na chave B, a Família Alve Verde está a frente com 03 pontos conquistados, seguido de Atlético Mocambo e Perebas Futsal, ambos com um ponto ganho, tendo o EMEC na última posição.

A liderança da chave C até o momento tem o Comercial Ferreira Tá na Veia com 3 pontos, The Red Devils com nenhum ponto ganho, sendo que Peladeiros e Clube da Bola jogam pela primeira vez na disputa 2018. Na Chave D, o Fazenda Nogueira lidera com três pontos após a vitória sobre a Seleção de Faro que está sem pontuar, sendo que Seleção de Terra Santa e Terra Preta estreiam na competição nesta rodada.

Jogos de Terça – Feira, 27:

1 – (Fem) Santistas x Vitória.

2 – (Fem) Camisa 10 x Real PIN.

3 – (Fem) Perebas Start x Grêmio/Flumeninas.

4 – (Masc) Peladeiros x Clube da Bola.

5 – (Masc) Terra Preta x Terra Santa

6 – (Masc) Atl. Nhamundá x Sapolândia.

No Feminino: Perebas Start encara Grêmio Flumeninas de olho na segunda fase da Copa Alvorada

Com 100% de aproveitamento, com duas vitórias em dois jogos no naipe feminino, o Perebas Start com seis pontos ganhos, matematicamente pode-ser a primeira equipe classificada para a próxima fase da Copa Alvorada de Futsal. Para confirmar a vaga na próxima fase, o time precisa vencer nesta terça-feira, 27, no ginásio de esportes Elias Assayag o forte time do Grêmio Flumeninas, que busca a segunda vitória na competição.

Classificação:

1 – Perebas Start: 06 pontos

2 – Santistas: 03 pontos

3 – Grêmio/Flumeninas: 03 pontos

4 – Camisa 10: ainda não pontuou

5 – Vitória Futsal: ainda não pontuou

6 – Real Parintins: ainda não pontuou

Kedson Silva/JI