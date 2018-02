Revitalização do Mercado Municipal iniciará na próxima semana

Foi anunciado nesta quinta-feira (01), em reunião entre prefeito em exercício Tony Medeiros e permissionários, que a obra de revitalização do Mercado Municipal de Parintins será iniciada na próxima semana. O encontro foi acompanhado pelo subsecretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Lúcio Kimura, e vereadores.

No encontro foi definido que os permissionários têm até domingo, 04 de fevereiro, para retirarem seus pertences dos boxes do mercado para liberar o espaço para que a empresa responsável pela obra inicie os trabalhos na segunda-feira. A previsão é que a revitalização seja entregue antes do Festival Folclórico deste ano. A reforma do Mercado Municipal faz parte do projeto de revitalização do centro histórico de Parintins.

Durante o encontro ficou definido que será estudada uma área para abrigar os estabelecimentos do mercado provisoriamente até o fim das obras. Outra questão acertada é que o Município oferecerá cursos de qualificação aos permissionários a fim de melhorar o atendimento e os serviços oferecidos.

O prefeito em exercício Tony Medeiros destaca que a obra seguirá o projeto original e tornará o Mercado Municipal um dos principais pontos turísticos da cidade com vista panorâmica do Rio Amazonas. “Parintins vive um momento diferente, é a Capital Nacional do Boi-bumbá e nós precisamos mostrar nossa cidade cada dia melhor, mais bonita. É por isso que estamos trabalhando na reforma do mercado”, enfatiza.

Para o permissionário Adailson Barroso, a revitalização do mercado é uma grande demonstração do progresso em Parintins. Barroso considera a obra essencial na evolução do turismo na cidade. “Essa reforma vem ampliar a questão cultural, de arrecadação e de qualificação dos permissionários”, conclui.

SECOM