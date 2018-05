Retiro Santa Kitéria Festeja Padroeira

Com o objetivo de fortalecer a amizade entre os comunitários, o retiro Santa Kitéria realizou nesse final de semana na comunidade Boa Esperança do Zé Açú a festa em honra a sua padroeira. Além do amistoso entre Galácticos da Imprensa que venceu a seleção master local por 3 a 1, a festa contou com a participação musical de Cowboy do Amor, Roberta Marques e da Banda Pegada Forrozeira.

A programação religiosa é realizada todos os anos em decorrência da promessa herdada pela senhora Maria do Carmo Romano, deixada pelo pai, Valdenor Romano. “Foi uma herança deixada pelo meu pai através de uma promessa e em agradecimento a conquista desse paraíso e aquela que foi uma segunda mãe pra mim, Santa Kitéria, realizamos o festejo”, relatou dona Maria do Carmo.

Seu Carlos Luiz (esposo de dona Maria) em nome da família Romano, agradeceu a todos que ajudaram para que o festejo de 2018 acontecesse e aos que prestigiaram o festejo, desejando que “Santa Kitéria derrame suas bençãos a todos que participaram do nosso evento”.

A Virgem Santa Kitéria :

Santa da Igreja Católica. Sua festa litúrgica é celebrada pelos fiéis no 22 de Maio (dia de sua morte).

Padroeira das pessoas angustiadas e deprimidas, contra mordida de cachorro e raiva do gado.

Kedson Silva/JI