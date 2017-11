Repórter Policial mete murro na cara de suspeito de agredir a própria esposa e filhos

Momento que o repórter Aderaldo revida contra Marcos (Foto: Iziel Pimentel)

Foi isso mesmo que você leu. O autônomo Marcos Alves Barreto, de 40 anos, foi apresentado na da 3ª Delegacia Interativa da cidade de Parintins, no feriado de 15 de Novembro, suspeito de tentativa de homicídio e agressão contra a própria esposa e também os filhos.

Quando era conduzido pelos Polícias na recepção da DP, Marcos foi abordado pelo repórter policial Aderaldo Reis, da Rádio Clube AM. Aderaldo já tem mais de 35 anos de cobertura policial.

Quando indagou o motivo pelo qual, Marcos agrediu os parentes, o suspeito meteu tentou agarrar e chutar no Repórter. Aderaldo nem deixou a perna do suspeito relaxar, e meteu um murro na cara de Marcos.

Segundo testemunhas os policias acalmaram os ânimos. Mas a confusão atípica, chamou a atenção dos populares, que apoiaram o revide do repórter policial.

Numa entrevista ao jornalista Tadeu de Souza, Aderaldo Reis contou que a esposa de Marcos correu até a delegacia com os três filhos e pediu ajuda. “A senhora chegou com os filhos e a faca que ela dizia estar com o marido. Como a casa dela fica pertinho da delegacia, os policiais foram lá e trouxeram o camarada. Aí quando ele chegou eu comecei a entrevista e perguntei porque ele queria matar a mulher e os filhos. Aí ele tentou me agarrar e me deu um chute na perna. Aí eu deu um murro nele”, relatou o repórter.

